Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руРодри: «Мы были лучше „Ливерпуля“»

Ливерпуль — Манчестер Сити
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Фабиньо
6′
Мохамед Салах
13′
Садьо Мане
51′
Джордан Хендерсон
Джеймс Милнер
61′
65′
Родри Эрнандес
71′
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
78′
Бернарду Силва
Роберто Фирмино
Алекс Окслейд-Чемберлен
79′
Мохамед Салах
Джо Гомес
87′
95′
Габриэл Жезус
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри считает, что во вчерашнем матче против «Ливерпуля» его команда была сильнее соперника.
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