Полузащитник «Манчестер Сити» Родри считает, что во вчерашнем матче против «Ливерпуля» его команда была сильнее соперника.

Родри: «Мы были лучше „Ливерпуля“»

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