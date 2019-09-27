Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс не принимал участия в утренней тренировке команды за день до матча 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико», сообщает Marca. Родриго тренируется со второй командой «сливочных», которую возглавляет Рауль.

Родриго не примет участия в мадридском дерби

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