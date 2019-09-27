Футбол

ЧемпионатЧемпионатРодриго не примет участия в мадридском дерби

Атлетико — Реал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
22′
Начо Фернандес
Витоло
Анхель Корреа
46′
Ренан Лоди
Тома Лемар
61′
68′
Федерико Вальверде
Лука Модрич
69′
Серхио Рамос
Жоау Феликс
Маркос Льоренте
70′
77′
Эден Азар
Хамес Родригес
88′
Карим Бензема
Лука Йович
Томас Парти
90′+3′
3 фото
Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс не принимал участия в утренней тренировке команды за день до матча 7-го тура чемпионата Испании с «Атлетико», сообщает Marca. Родриго тренируется со второй командой «сливочных», которую возглавляет Рауль.
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