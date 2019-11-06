Лига чемпионов

Матч ТВМатч ТВРодриго обновил несколько рекордов Лиги чемпионов за один матч

18-летний форвард мадридского «Реала» Родриго установил сразу несколько рекордов в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая» (6:0). Родриго стал самым юным автором хет-трика в ЛЧ после Рауля.
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Родриго обновил несколько рекордов Лиги чемпионов за один матч

Sportbox.RU08:50

Родриго о хет-трике за «Реал»: «Слышать, как „Бернабеу“ скандирует твое имя – мечта»

Sports.ru03:40

Форвард «Реала» Родриго стал автором самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 15:58

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Родриго обновил несколько рекордов Лиги чемпионов за один матч

Матч ТВ08:50

Форвард «Реала» Родриго — автор самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов

Чемпионат04:06

Форвард «Реала» Родриго – автор самого быстрого дубля в Лиге чемпионов

Советский спортвчера в 16:08
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 11:17, Вашингтон
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