18-летний форвард мадридского «Реала» Родриго установил сразу несколько рекордов в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая» (6:0). Родриго стал самым юным автором хет-трика в ЛЧ после Рауля.

Родриго обновил несколько рекордов Лиги чемпионов за один матч

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