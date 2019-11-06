Лига чемпионов
Матч ТВРодриго обновил несколько рекордов Лиги чемпионов за один матч
18-летний форвард мадридского «Реала» Родриго установил сразу несколько рекордов в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая» (6:0). Родриго стал самым юным автором хет-трика в ЛЧ после Рауля.
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Форвард «Реала» Родриго стал автором самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 15:58
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:43, Вашингтон
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