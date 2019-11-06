Вингер «Реала» Родриго забил два гола и отдал 1 голевую передачу в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Галатасараем» (4:0, второй тайм). В возрасте 18 лет и 301 дня хавбек стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, отметившимся голом.

Родриго стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, забившим гол

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