Лига чемпионов
Sports.ruРодриго стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, забившим гол
Вингер «Реала» Родриго забил два гола и отдал 1 голевую передачу в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Галатасараем» (4:0, второй тайм). В возрасте 18 лет и 301 дня хавбек стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, отметившимся голом.
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Форвард «Реала» Родриго стал автором самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов
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