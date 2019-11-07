Лига чемпионов
Sports.ruРодриго стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, забившим гол
Вингер «Реала» Родриго забил два гола и отдал 1 голевую передачу в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Галатасараем» (4:0, второй тайм). В возрасте 18 лет и 301 дня хавбек стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, отметившимся голом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Форвард «Реала» Родриго стал автором самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов
Sport24.ruвчера в 15:58
Родриго из «Реала» оформил хет-трик в ЛЧ в 18 лет. Раньше него это делал только Рауль
Sports.ruвчера в 17:09
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 00:42, Ашберн
Армия и оружие
Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
BFM.ru 00:17
Происшествия
В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома
Известия вчера в 08:14
Армия и оружие
Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО
BFM.ru вчера в 21:03
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru вчера в 21:53
Политика
«Нафтогаз» отказался обнулять 22 млрд долларов
На своей странице в «Facebook» главы «Нафтогаза» Андрей Коболев написал, что российская сторона предлагает «понять и простить» три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов и от штрафа в 7 млрд .
Алтайская правда 05 ноября в 21:55
Политика
В МИД пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу не сделано, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости вчера в 16:41
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество
Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан
Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Культура
Политолог с помощью анекдота без бороды тонко потроллил украинцев
Напомним, что во Львовской области ранее ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.
Царьград вчера в 21:08
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС вчера в 09:50
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»
После посещения детского дома Тарасов и Костенко признались, что пока не готовы усыновить ребенка из числа воспитанников заведения.
StarHit.ru вчера в 13:00
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США
Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 16:06
Фигурное катание
Жулин: В прыжках Загитовой появилась тяжесть, это опасная тенденция
Нева Спорт вчера в 07:31
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru вчера в 02:50
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Происшествия
В Забайкалье расстрелявший сослуживцев солдат увиделся с отцом
Newvz.ru вчера в 02:55
Происшествия
В Киеве взорвали машину с российско-украинским бизнесменом
Южный Федеральный вчера в 20:43
Армия и оружие
Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ
Министерство обороны прорабатывает вопрос о модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
RT на русском 00:34
Кино
Собчак рассказала о поцелуе с Филиппом Янковским
Ксения Собчак рассказала, как целовалась с Филиппом Янковским во время съемок фильма «Номер один».
Uznayvse.ru вчера в 09:01
Наука
Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет
Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Культура
Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова
Исполнитель главной роли Антон Хабаров жаловался на свою коллегу по площадке Карину Андоленко, говоря о том, что она не прощает ему никаких огрех.
Телепрограмма вчера в 07:24
Происшествия
Самолет прервал вылет из московского «Шереметьево» в Ригу
Пассажирский Airbus A-220 Airbaltic прервал вылет из Москвы в Ригу из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 22:38
Общество
Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»
РБК вчера в 09:48
Политика
Путин предложил замену «Википедии»
Президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
Rambler News Service 05 ноября в 10:45
Авто
Kia озвучил дату продаж кроссовера Kia KX3
Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.
Новые автомобили 03 ноября в 22:29
Происшествия
В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом
В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом, из них десять человек госпитализировали.
RT на русском вчера в 23:29
Гаджеты
Apple AirPods Pro появятся в России с 12 ноября
В России уже стартовал приём предварительных заказов на новые беспроводные наушники Apple AirPods Pro, но в продаже гарнитура появится только с 12 ноября.
MobiDevices 04 ноября в 06:27
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия вчера в 00:44
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru вчера в 07:26