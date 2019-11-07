Лига чемпионов

Sports.ruSports.ruРодриго стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, забившим гол

Вингер «Реала» Родриго забил два гола и отдал 1 голевую передачу в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Галатасараем» (4:0, второй тайм). В возрасте 18 лет и 301 дня хавбек стал самым молодым бразильцем в истории ЛЧ, отметившимся голом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Форвард «Реала» Родриго стал автором самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов

Sport24.ruвчера в 15:58

Родриго из «Реала» оформил хет-трик в ЛЧ в 18 лет. Раньше него это делал только Рауль

Sports.ruвчера в 17:09

Карим Бензема — о Родриго: «Мне нравится, когда молодой парень так играет»

Sportbox.RUвчера в 17:25

Карим Бензема — о Родриго: «Мне нравится, когда молодой парень так играет»

Матч ТВвчера в 17:25

Родригу: «Это идеальный хет-трик, все три мяча я забил по-разному»

Спорт-Экспрессвчера в 18:44

Форвард «Реала» Родриго – автор самого быстрого дубля в Лиге чемпионов

Советский спортвчера в 16:08

Родриго: когда играешь рядом с Бензема, всё становится намного легче

Чемпионатвчера в 21:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 00:42, Ашберн
Армия и оружие

Госдеп США рассказал о добыче нефти в подконтрольных зонах Сирии

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
BFM.ru 00:17
Происшествия

В Челябинской области забеременели сразу три воспитанницы детдома

Известия вчера в 08:14
Армия и оружие

Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО

BFM.ru вчера в 21:03
Политика

Азербайджан вручил ноту протеста послу России

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru вчера в 21:53
Происшествия

СК назвал версию покушения на адвоката в Кемерово

РБК 00:15
Политика

«Нафтогаз» отказался обнулять 22 млрд долларов

На своей странице в «Facebook» главы «Нафтогаза» Андрей Коболев написал, что российская сторона предлагает «понять и простить» три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов и от штрафа в 7 млрд .
Алтайская правда 05 ноября в 21:55
Политика

В МИД пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу не сделано, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости вчера в 16:41
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Общество

Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан

Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
Культура

Политолог с помощью анекдота без бороды тонко потроллил украинцев

Напомним, что во Львовской области ранее ввели мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта.
Царьград вчера в 21:08
Происшествия

Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов: «Пока жена не беременная, может получить сразу леща»

После посещения детского дома Тарасов и Костенко признались, что пока не готовы усыновить ребенка из числа воспитанников заведения.
StarHit.ru вчера в 13:00
Армия и оружие

В России нашли способ уничтожить сразу все авианосцы США

Нанести непоправимый ущерб сразу всему американскому авианосному флоту мог бы удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), которая единственная в США способна строить и ремонтировать атомные авианосцы, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 16:06
Фигурное катание

Жулин: В прыжках Загитовой появилась тяжесть, это опасная тенденция

Нева Спорт вчера в 07:31
Происшествия

Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ

Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru вчера в 02:50
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
Происшествия

В Забайкалье расстрелявший сослуживцев солдат увиделся с отцом

Newvz.ru вчера в 02:55
Происшествия

В Киеве взорвали машину с российско-украинским бизнесменом

Южный Федеральный вчера в 20:43
Армия и оружие

Минобороны планирует модернизировать три корабля ТОФ

Министерство обороны прорабатывает вопрос о модернизации трёх малых ракетных кораблей проекта 1234 для Тихоокеанского флота.
RT на русском 00:34
Кино

Собчак рассказала о поцелуе с Филиппом Янковским

Ксения Собчак рассказала, как целовалась с Филиппом Янковским во время съемок фильма «Номер один».
Uznayvse.ru вчера в 09:01
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Культура

Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова

Исполнитель главной роли Антон Хабаров жаловался на свою коллегу по площадке Карину Андоленко, говоря о том, что она не прощает ему никаких огрех.
Телепрограмма вчера в 07:24
Происшествия

Самолет прервал вылет из московского «Шереметьево» в Ригу

Пассажирский Airbus A-220 Airbaltic прервал вылет из Москвы в Ригу из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 22:38
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК вчера в 09:48
Политика

Путин предложил замену «Википедии»

Президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
Rambler News Service 05 ноября в 10:45
Авто

Kia озвучил дату продаж кроссовера Kia KX3

Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.
Новые автомобили 03 ноября в 22:29
Происшествия

В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом

В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом, из них десять человек госпитализировали.
RT на русском вчера в 23:29
Гаджеты

Apple AirPods Pro появятся в России с 12 ноября

В России уже стартовал приём предварительных заказов на новые беспроводные наушники Apple AirPods Pro, но в продаже гарнитура появится только с 12 ноября.
MobiDevices 04 ноября в 06:27
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Известия вчера в 00:44
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru вчера в 07:26
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное