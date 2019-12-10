Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиРодственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии

Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии. Тело 21-летней Анны Егоровой нашли накануне в квартире дома на улице Академика Виноградова.
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с чего всё началось

Сначала она его «посадила», а потом он ее убил. Дедушка студентки РУДН рассказал о ее гибели

"На суде мы не были, ни я ни Аня", — сказал Николай Егорович телеканалу "360", добавив, что об этом его внучка узнала из официального письма.
Телеканал 360°вчера в 19:38

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Подозреваемый в убийстве студентки РУДН оказался любителем воровать

Телеканал 360°04:07

РУДН окажет помощь семье погибшей на юго-западе Москвы студентки

Москва 24вчера в 13:57

Соседка убитой студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Московский Комсомолец02:02

Дедушка убитой студентки РУДН раскрыл подробности трагедии

Вечерняя Москва00:24

В Москве убита студентка РУДН

Российская газетавчера в 14:47

Родственники московской студентки раскрыли детали ее убийства

Газета.Ru03:18

РУДН окажет помощь семье погибшей на юго-западе столицы студентки

Агентство Москвавчера в 13:40
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
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Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину

Комсомольская правда 04:40
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Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
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Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Общество

Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
Российская газета вчера в 23:26
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В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве девочки в 2011 году

РИА Новости 04:22
Наука

Найдено противодействие супербактерии, устойчивой к антибиотикам

Vevby.ru вчера в 22:48
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
RT на русском 04:59
Экономика

Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

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Известия 04:55
Общество

На МКС сломался американский туалет

Как сообщил космонавту Александру Скворцову специалист подмосковного Центра управления полетами, из-за ремонтных работ в туалете американского сегмента астронавты будут наведываться по нужде к российским коллегам.
РИА Новости 03:49
Политика

На Украине утверждают, что Зеленский «сорвался» на Лаврова в Париже

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ходе саммита в "нормандском" формате президент Владимир Зеленский "сорвался" на главу российского МИД Сергея Лаврова.
РИА Новости вчера в 08:13
Происшествия

Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве двух девушек

RT на русском 05:23
Футбол

Матч между сборными России и Польши может пройти в Варшаве

Польский футбольный союз (PZPN) ведет переговоры о проведении контрольного матча со сборной России в Варшаве.
Sportbox.RU вчера в 08:22
Гаджеты

Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human

В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
Игромания.ру вчера в 13:41
Спорт

ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
МР7.ру 09 декабря в 05:48
Волейбол

Волейболист «Зенита» освобожден из тюрьмы под залог

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Брэд Питт заявил, что слухи о его многочисленных романах после развода с Анджелиной Джоли сильно преувеличены.
РЕН ТВ вчера в 18:18
Общество

В Германии скончался Юрий Лужков

Русский Запад вчера в 04:32
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Звезда американского футбола встретила Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке

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Традиционно «Событиями года» в «Google Поиске» становятся крупные международные кинопремии, спортивные турниры или музыкальные конкурсы.
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Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с выступлением студента ВШЭ Егора Жукова, но ему будет предложена такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Общество

С Плесецка стартовала ракета со спутником «Глонасс-М»

С космодрома Плесецк стартовала ракета носитель "Союз-2.1б", которая выводит на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М".
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На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
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Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон

В Швеции умерла вокалистка известной поп-рок-группы Roxette Мари Фредрикссон.
Открытый Нижний вчера в 07:41
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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

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СК завершил расследование нападения на дом главы ЦИК Памфиловой

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Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

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Испытания подлодки «Князь Владимир» успешно завершены

О завершении испытаний подводной лодки "Князь Владимир" официально заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Pravda.Ru 09 декабря в 11:39
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В России появился омбудсмен по защите высокотехнологичных компаний

В России появился хайтек-омбудсмен, который будет отвечать за защиту высокотехнологичных компаний. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 00:15
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