Происшествия
РИА НовостиРодственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии. Тело 21-летней Анны Егоровой нашли накануне в квартире дома на улице Академика Виноградова.
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с чего всё началось
"На суде мы не были, ни я ни Аня", — сказал Николай Егорович телеканалу "360", добавив, что об этом его внучка узнала из официального письма.Телеканал 360°вчера в 19:38
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