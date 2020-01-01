Происшествия

Главная ТемаГлавная ТемаРодственники Влада Бахова опознали его кроссовки

Назначена генетическая экспертиза найденных останков Родственники пропавшего 16-летнего Влада Бахова из Смоленска опознали кроссовки подростка, найденные 29 января в полутора километрах от места вечеринки в Демидовском лесу.
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«Кости его во мхе. Соответственно, он лежал там давно»

Readovka67.ru09:15

В Смоленской области родные Влада Бахова опознали кроссовки сына

КП - Смоленск09:38

Родственники Влада Бахова опознали его кроссовки

Главная Тема09:15

«Это он». Родители Влада Бахова опознали тело, найденное в демидовском лесу

SmolDaily09:19

Фото останков с места находки тела Влада Бахова

Smolnarod.ru11:44

Обнаружены останки подростка и кроссовки в Демидовском лесу - возможно, Влад Бахов

Провинция.ру06:39
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Политика

Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией

На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Журналистская правда 11:47
Политика

Путин и Нетаньяху обсудят в Москве «сделку века»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся в четверг в Москве и обсудят так называемую «сделку века» — план США по палестино-израильскому урегулированию, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
Росбалт 18:20
Футбол

Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram

Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Газета.Ru 13:29
Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:53
Авто

Обновлен рейтинг самых ликвидных автомобилей

Эксперты провели анализ российского автомобильного рынка и назвали самые ликвидные автомобили, которые после нескольких лет эксплуатации меньше всего теряют в цене.
Car.ru 10:31
Политика

Оскал «беззубого пса»: в Госдуме прокомментировали новые санкции США

Депутат Государственной думы РФ от полуострова Крым Михаил Шеремет прокомментировал решение властей США ввести очередной пакет индивидуальных санкций в отношении восьми граждан Украины и России, а также российской компании "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющей железнодорожные перевозки на полуостров.
Московский Комсомолец 17:58
Общество

ВОЗ созывает заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае

Комитет Всемирной организации здравоохранения решил провести 30 января заседание, на котором примет решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса.
Ореанда-Новости 11:54
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Политика

Путин снял с должности главу Чувашии

Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
REGNUM 10:49
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

РБК 08:25
Гаджеты

Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта

Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
Ferra 09:06
Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве экс-директора «Меньшевика»

Коллегия присяжных заседателей признала невиновным бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника предприятия в декабре 2017 года, чтобы помешать приставам.
Интерфакс вчера в 15:27
Гаджеты

Названы характеристики процессора недорогой версии будущего Xbox

МонаВиста вчера в 12:55
Происшествия

В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
ТАСС 08:56
Общество

Мишустин установил размер индексации выплат военнослужащим в 2020 году

В России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
REGNUM 02:21
Происшествия

Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус

В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
Известия вчера в 18:19
Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

News.ru 08:59
Авто

Geely обновила минивэн Geely Jiaji на базе Volvo

В начале 2019-го стартовали продажи нового минивэна Geely Jiaji.
Новые автомобили вчера в 21:52
Здоровье

Минздрав заявил о новой системе начисления заработных плат врачам

В Минздраве России заявили, что уже в этом году изменится принцип начисления заработных плат врачам.
Pravda.Ru вчера в 08:22
Наука

Мозг кальмара оказался похожим на мозг собаки

Картографирование мозга кальмара Sepioteuthis lessoniana, произведенное учеными из Австралии при помощи магнитно-резонансной томографии, показало, что центральный орган нервной системы головоногих моллюсков сопоставим по сложности с мозгом собаки.
Planet Today 07:46
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль

Команда подводных исследователей и морских археологов обнаружила недалеко от побережья США остатки парохода под названием SS Cotopaxi (Котопахи), который в 1925 году таинственно исчез в Бермудском треугольнике.
Российская газета 06:20
Наука

Грибы могут менять образ жизни в ответ на изменение климата

Индикатор 11:06
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Китае достигло почти 6 тысяч человек

Количество зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом достигло 5 974 человек.
Online47.ru вчера в 23:00
Общество

Песков рассказал о профилактике коронавируса в Кремле

Никаких специальных мер в Кремле в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV не принимается.
Lenta.ru 14:20
Общество

В МВД РФ рассказали о новых электронных паспортах

Каким будет электронный паспорт у граждан РФ рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова 28 января «Известиям».
Красная весна вчера в 12:59
Политика

Президент Грузии высказалась о приезде российской делегации ПАСЕ

Грузия готова переступить через собственное законодательство и принять российскую делегацию, которая приедет в мае на мероприятия по линии Совета Европы.
Rambler News Service вчера в 08:01
Общество

Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
РБК 10:41
Здоровье

Сахар белый и «коричневый» ‒ в чем разница? Мнение врача

В поисках альтернативы обычному белому сахару многие обращают внимание на присутствующие в изобилии на полках магазинов другие виды этого продукта.
Радио Sputnik 18:00
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru 07:55
Общество

Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек

Lenta.ru 16:02
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