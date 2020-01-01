Происшествия
Главная ТемаРодственники Влада Бахова опознали его кроссовки
Назначена генетическая экспертиза найденных останков Родственники пропавшего 16-летнего Влада Бахова из Смоленска опознали кроссовки подростка, найденные 29 января в полутора километрах от места вечеринки в Демидовском лесу.
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Политика
Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией
На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Политика
Путин и Нетаньяху обсудят в Москве «сделку века»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся в четверг в Москве и обсудят так называемую «сделку века» — план США по палестино-израильскому урегулированию, передает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
Футбол
Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram
Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Авто
Обновлен рейтинг самых ликвидных автомобилей
Эксперты провели анализ российского автомобильного рынка и назвали самые ликвидные автомобили, которые после нескольких лет эксплуатации меньше всего теряют в цене.
Политика
Оскал «беззубого пса»: в Госдуме прокомментировали новые санкции США
Депутат Государственной думы РФ от полуострова Крым Михаил Шеремет прокомментировал решение властей США ввести очередной пакет индивидуальных санкций в отношении восьми граждан Украины и России, а также российской компании "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющей железнодорожные перевозки на полуостров.
Общество
ВОЗ созывает заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае
Комитет Всемирной организации здравоохранения решил провести 30 января заседание, на котором примет решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Политика
Путин снял с должности главу Чувашии
Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Гаджеты
Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта
Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве экс-директора «Меньшевика»
Коллегия присяжных заседателей признала невиновным бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника предприятия в декабре 2017 года, чтобы помешать приставам.
Гаджеты
Названы характеристики процессора недорогой версии будущего Xbox
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Общество
Мишустин установил размер индексации выплат военнослужащим в 2020 году
В России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
Происшествия
Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус
В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
Авто
Geely обновила минивэн Geely Jiaji на базе Volvo
В начале 2019-го стартовали продажи нового минивэна Geely Jiaji.
Здоровье
Минздрав заявил о новой системе начисления заработных плат врачам
В Минздраве России заявили, что уже в этом году изменится принцип начисления заработных плат врачам.
Наука
Мозг кальмара оказался похожим на мозг собаки
Картографирование мозга кальмара Sepioteuthis lessoniana, произведенное учеными из Австралии при помощи магнитно-резонансной томографии, показало, что центральный орган нервной системы головоногих моллюсков сопоставим по сложности с мозгом собаки.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль
Команда подводных исследователей и морских археологов обнаружила недалеко от побережья США остатки парохода под названием SS Cotopaxi (Котопахи), который в 1925 году таинственно исчез в Бермудском треугольнике.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Китае достигло почти 6 тысяч человек
Количество зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом достигло 5 974 человек.
Общество
Песков рассказал о профилактике коронавируса в Кремле
Никаких специальных мер в Кремле в связи со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV не принимается.
Общество
В МВД РФ рассказали о новых электронных паспортах
Каким будет электронный паспорт у граждан РФ рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова 28 января «Известиям».
Политика
Президент Грузии высказалась о приезде российской делегации ПАСЕ
Грузия готова переступить через собственное законодательство и принять российскую делегацию, которая приедет в мае на мероприятия по линии Совета Европы.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Здоровье
Сахар белый и «коричневый» ‒ в чем разница? Мнение врача
В поисках альтернативы обычному белому сахару многие обращают внимание на присутствующие в изобилии на полках магазинов другие виды этого продукта.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.