Общество
BFM.ruРодственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии. Они опубликовали соответствующее видеообращение в соцсетях.
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Общество
Суд оштрафовал Анастасию Волочкову за нарушение карантина в Дивеево
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Гигантский астероид приблизится к Земле 29 ноября, сообщили в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) NASA, который проводит наблюдения за потенциально опасными для планеты небесными телами.
Известия вчера в 05:29
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Армия и оружие
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ru 13:00
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Происшествия
В центре Киева взорвался автомобиль
Lenta.ru 12:12
Политика
США закрывают свое консульство в китайском Ухане
Вашингтон, 22 июля 2020, 18:23 — REGNUM Власти США приняли решение не возобновлять работу своего консульства в китайском городе Ухань и закрыть его совсем.
REGNUM 11:23
Экономика
Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе
Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в июле выросла на 7%
Цена на газ для населения Украины в июле выросла на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,3 гривны (0,83 доллара) за кубометр, сообщает пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ 10:40
Происшествия
Минздрав Татарстана уточнил число пострадавших в ДТП с маршруткой
Восемь человек, по уточнённым данным, пострадали в столкновении пассажирского микроавтобуса "Газель" и легкового автомобиля в Набережных Челнах в среду вечером, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.
РИА Новости 13:21
Общество
Собянин уволил главу департамента образования Исаака Калину
Глава столичного департамента образования и науки Исаак Калина освобожден от должности, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 13:11
Кино
Фаталити в новой экранизации Mortal Kombat не уступят в жестокости играм
Льюис Тан, который исполняет одну из ролей в грядущей экранизации Mortal Kombat, сообщил, что фаталити в фильме получились под стать играм.
Игромания.ру 11:20
Экономика
Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей
Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
Шоу-бизнес
Свадьбе быть: Роберт Паттинсон обручился со Сьюки Уотерхаус
С 2018 года Паттинсон начал встречаться с моделью и бывшей девушкой Купера Сьюки Уотерхаус.
Киноафиша России 05:41
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 04:52
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова снялась в бикини у бассейна Аллы Пугачевой
Молодая жена Никиты Преснякова опубликовала в своем сторис кадры, сделанные в бассейне, что располагается в замке Пугачевой и Галкина.
Bimru.ru 05:05
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Политика
В Кремле возмущены нападением на российских журналистов в США
Москва ожидает от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению безопасности находящихся в США российских журналистов и создание свободных условий для работы СМИ.
Российская газета 12:52
Общество
Продюсер ЧГК прокомментировал обвинения в адрес участника передачи в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в адрес Скипского.
Известия 13:25
Армия и оружие
США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
США призывают Турцию отменить любые планы действий в районе острова Кастелоризо и избегать роста напряженности с Грецией, заявил в среду РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости вчера в 18:18
Кино
Фильм «Мажор» с Прилучным выйдет в кино после окончания пандемии
ToDay News Ufa 08:06
Происшествия
Обнаружен возможный источник запаха газа в Нижнем Новгороде
«В настоящее время обнаружен один из возможных источников появления запаха газа», — говорится в сообщении прокуратуры.
АиФ Нижний Новгород 11:07
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Ситуация вокруг распространения коронавируса в США может еще ухудшиться, признал президент Дональд Трамп.
Новые Ведомости 04:22
Здоровье
Глава Минздрава объяснил рост числа пациентов с пневмонией в Башкирии
Максим Забелин сегодня, 21 июля объяснил рост числа заболевших пневмонией горожан в республике.
Kursk.com вчера в 11:40
Общество
Дерипаска высказался против расширения Москвы
Миллиардер Олег Дерипаска высказался против расширения Москвы. По его мнению, в России назрела необходимость «разгружать» столицу.
Lenta.ru 10:09