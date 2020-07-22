Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии. Они опубликовали соответствующее видеообращение в соцсетях.

Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене

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