Родные и адвокаты экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взятки на 13 лет колонии, уже месяц не могут его найти, сообщил РИА Новости защитник бывшего чиновника Евгений Балабас.

Родственники и адвокаты осужденного экс-главы Сахалина потеряли его

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