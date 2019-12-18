Происшествия
РИА НовостиРодственники и адвокаты осужденного экс-главы Сахалина потеряли его
Родные и адвокаты экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взятки на 13 лет колонии, уже месяц не могут его найти, сообщил РИА Новости защитник бывшего чиновника Евгений Балабас.
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Армия и оружие
Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту
Происшествия
Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов
Российские пограничники задержали во вторник пять японских рыболовецких судов, сообщает телевидение NHK со ссылкой на источник в МИД Японии.
Экономика
В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой»
Украина рассчитывает выполнить новую программу Международного валютного фонда (МВФ) за три года, сообщила глава Минфина страны Оксана Маркарова в эфире телеканала ICTV.
Общество
В Брянской области 31 декабря объявлен выходным днем
Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил 31 декабря выходным днем.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол
В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Шоу-бизнес
Нелли Ермолаева разводится с мужем
Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
Кино
Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Общество
Госдума поддержала запрет на сжигание непереработанного мусора
Госдума поддержала поправку, которой запрещается сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Происшествия
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взяток
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа: мужчину подозревают в получении крупной взятки.
Шоу-бизнес
Адвокат бывшей жены Зайцева: родители хоккеиста оставляли детей одних
Марина Дубровская, адвокат бывшей жены хоккеиста "Оттавы" Никиты Зайцева Маргариты, обвинила родителей спортсмена в халатном отношении к дочкам супругов, которых, по ее словам, они бросили одних в одном из подмосковных санаториев.
Экономика
Сбербанк запустил краудлендинговую платформу «СберКредо»
Сбербанк запустил в промышленную эксплуатацию краудлендинговую платформу "СберКредо", позволяющую компаниям малого и микробизнеса получать финансирование от физических лиц и институциональных инвесторов.
Общество
Благовещенск входит в топ-25 в России по высоте новогодней елки
Владивосток лидирует на Дальнем Востоке по высоте главной новогодней елки равной 28 метрам и установленной на центральной площади города.
Политика
Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
Финальное голосование Палаты представителей конгресса США по импичменту президента Дональда Трампа состоится в среду, говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к демократам.
Политика
Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине после саммита
Президенты России Владимир Путин и Франции Эманюэл Макрон в ходе телефонного разговора дали позитивную оценку достигнутым договоренностям в ходе состоявшего в Париже саммита в «нормандском формате».
Кино
Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева, Юрия Ковалев, появлялся в четырех сезонах популярного сериала «Сваты», после чего исчез.
Кино
Завершение саги: премьера «Звездных войн» прошла в Москве
Как сообщает ТАСС, на премьеру пригласили писателя Сергея Лукьяненко, актрис Ксению Суркову, Екатерину Климову, актера Андрея Мерзликина, музыканта Романа Архипова и многих других.
Хоккей
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом
Российский нападающий Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом. Об этом сообщил журналист Пьер ЛеБрун.
Культура
Пушкинский музей в Москве покажет работы Дюрера и Матисса в 2020 году
Кино
Вышел трейлер мультфильма о Супермене из СССР
Озвучкой главных персонажей мультфильма занимались актеры Джейсон Айзекс, Эми Акер, Фил Моррис, Ванесса Маршалл, Роджер Крейг, Уильям Сэйлерс и другие.
Общество
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек в России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении электронных трудовых книжек в России.
Общество
Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей
Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Авто
Глобальный Kia Optima стал полноприводным
Новая Kia Optima получила дизайн, созданный совместно со специалистами из центров компании в США, Корее и Европы.
Политика
США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»
Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Происшествия
Таджикистан рассказал о задержанной во Внуково партии метадона
Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, была предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат был закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Армия и оружие
Американский спецназ экстренно эвакуировали самолётом из-за наступления российских военных
Из-за широкомасштабной наступательной операции, проводимой при непосредственном руководстве российских военных из ЧВК «Вагнер», американский спецназ пришлось экстренно эвакуировать из Триполи на большом военно-транспортном самолёте.
Спорт
В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб
WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.