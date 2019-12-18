Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиРодственники и адвокаты осужденного экс-главы Сахалина потеряли его

Родные и адвокаты экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, осужденного за взятки на 13 лет колонии, уже месяц не могут его найти, сообщил РИА Новости защитник бывшего чиновника Евгений Балабас.
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