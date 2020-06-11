Происшествия

REGNUMREGNUMПод Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. На прощании были родные и близкие мужчины.
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Дело Михаила Ефремова: число выявленных правонарушений растет

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РИА Новостивчера в 08:21
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Восемь тральщиков ищут мины по маршруту недостроенной части «Северного потока — 2».
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Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
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Юран прокомментировал решение РФС провести полуфинал РФ в Петербурге

Бывший игрок московского футбольного клуба «Спартак» Сергей Юран поддержал владелеца клуба Леонида Федуна и заявил, что не согласен с решением провести полуфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» в Северной столице.
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Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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Названа группа крови, снижающая риск заражения COVID-19

Американские ученые выявили группу крови, обладатели которой в меньшей степени подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.
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EA вернула в Steam: Battlefield, Mass Effect и Star Wars Battlefront

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Одиночный атом поймали и сфотографировали на дешевую камеру

ТАСС Наука 10 июня в 04:49
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Amazon запретила полиции США использовать технологию распознавания лиц

Компания Amazon ввела годовой мораторий на использование ее технологии распознавания лиц полицией США.
Новая газета вчера в 02:48
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Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Воробьев рассказал о главном вызове после окончания пандемии

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал восстановление экономики самым главным вызовом после окончания пандемии коронавирусной инфекции.
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Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
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ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
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Общество

Фестиваль «Нашествие» перенесли на следующий год

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Общество

В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом

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Lenta.ru вчера в 19:43
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Шоу-бизнес

Галкин отреагировал на слухи об обращении Пугачевой за госпомощью

Телеведущий Максим Галкин опроверг слухи о том, что его супруга Алла Пугачева подала заявление на получение материальной помощи от государства в связи со вспышкой коронавируса.
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Общество

Новые санитарные правила подготовлены для магазинов

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Газета.Ru 02:14
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В Ростовской области от коронавируса скончался 12-летний ребенок

В Ростовской области за сутки зарегистрировали пять погибших из-за коронавируса, в то числе 12-летний ребенок.
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В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам

Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
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РИА Новости вчера в 14:11
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Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
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Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили

Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году.
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Политика

Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
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Савин рассказал, как по ошибке попросил Газзаева «чпокнуть ЦСКА»

Бывший футболист, а ныне блогер Евгений Савин рассказал, как перепутал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с Валерием Газзаевым, экс-наставником ЦСКА и депутатом Госдумы.
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Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

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Главврач больницы Барнаула умер от коронавируса

Главный врач Железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман умер от коронавируса, болезнь протекала в тяжелой форме, сообщил оперштаб Алтайского края.
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Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
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Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников

В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса.
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В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом

За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
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