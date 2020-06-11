Происшествия
REGNUMПод Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым
Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. На прощании были родные и близкие мужчины.
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Армия и оружие
НАТО ищет мины на недостроенном участке «Северного потока — 2»
Восемь тральщиков ищут мины по маршруту недостроенной части «Северного потока — 2».
Евразия Daily 10 июня в 05:45
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием
Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 10 июня в 07:55
Футбол
Юран прокомментировал решение РФС провести полуфинал РФ в Петербурге
Бывший игрок московского футбольного клуба «Спартак» Сергей Юран поддержал владелеца клуба Леонида Федуна и заявил, что не согласен с решением провести полуфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» в Северной столице.
Петербургский дневник 10 июня в 23:55
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце
Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
Путешествия
Крым объявил о начале бронирования отдыха для россиян
Жители России могут начинать бронировать отдых в Крыму с 1 июля. Об этом объявили в министерстве курортов и туризма региона, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 02:21
Наука
Названа группа крови, снижающая риск заражения COVID-19
Американские ученые выявили группу крови, обладатели которой в меньшей степени подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета вчера в 07:59
Игры
EA вернула в Steam: Battlefield, Mass Effect и Star Wars Battlefront
Megaobzor.com вчера в 18:06
Наука
Одиночный атом поймали и сфотографировали на дешевую камеру
ТАСС Наука 10 июня в 04:49
Общество
Amazon запретила полиции США использовать технологию распознавания лиц
Компания Amazon ввела годовой мораторий на использование ее технологии распознавания лиц полицией США.
Новая газета вчера в 02:48
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Общество
Воробьев рассказал о главном вызове после окончания пандемии
Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал восстановление экономики самым главным вызовом после окончания пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 03:07
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
Общество
Фестиваль «Нашествие» перенесли на следующий год
Афиша Daily вчера в 15:14
Общество
В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом
В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19.
Lenta.ru вчера в 19:43
Шоу-бизнес
Галкин отреагировал на слухи об обращении Пугачевой за госпомощью
Телеведущий Максим Галкин опроверг слухи о том, что его супруга Алла Пугачева подала заявление на получение материальной помощи от государства в связи со вспышкой коронавируса.
Взгляд.ру вчера в 08:28
Общество
Новые санитарные правила подготовлены для магазинов
Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Общество
В Ростовской области от коронавируса скончался 12-летний ребенок
В Ростовской области за сутки зарегистрировали пять погибших из-за коронавируса, в то числе 12-летний ребенок.
Городской репортер 04:40
Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости вчера в 05:23
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:11
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 10 июня в 16:55
Автоспорт
Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили
Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году.
RT на русском 04:34
Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве
RT на русском вчера в 04:22
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости вчера в 10:31
Футбол
Савин рассказал, как по ошибке попросил Газзаева «чпокнуть ЦСКА»
Бывший футболист, а ныне блогер Евгений Савин рассказал, как перепутал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с Валерием Газзаевым, экс-наставником ЦСКА и депутатом Госдумы.
Чемпионат 05:07
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 10 июня в 02:49
Здоровье
Главврач больницы Барнаула умер от коронавируса
Главный врач Железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман умер от коронавируса, болезнь протекала в тяжелой форме, сообщил оперштаб Алтайского края.
Sibnet Новости 03:56
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 10 июня в 01:49
Общество
Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников
В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:50
Общество
В России за сутки выявили почти 9 тыс. зараженных коронавирусом
За последние сутки в России подтвердили 8987 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49