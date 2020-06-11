Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. На прощании были родные и близкие мужчины.

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

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