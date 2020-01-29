Происшествия

Вести.RuВести.RuРодственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Родственники пропавшего 16-летнего Владислава Бахова опознали обувь, найденную с останками в Смоленской области 29 января.
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с чего всё началось
Как сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко,
в целях идентификации личности неустановленного мужчины назначены судебно-медицинские, генетические и иные экспертизы.
Вести.Ru09:30

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В лесу под Демидовым нашли останки Влада Бахова? Смоленскую находку изучат столичные криминалисты

ГТРК Смоленск13:02

Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

Российская газета11:55

В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп

РИА Новости08:30

Поисковик рассказал правду о найденных останках пропавшего Влада Бахова

Московский Комсомолец13:39

В Смоленской области нашли тело подростка

ТАСС09:24

Родственники опознали кроссовки Влада Бахова: СК рассказал о поисках пропавшего под Смоленском подростка

Комсомольская правда09:40

Тело Влада Бахова нашли за час. Как следователи из Москвы быстро отыскали то, что местные искали год

Life.ru12:10
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Футбол

Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перейдет в «Спартак»

Павел Андреев, агент форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, заявил, что футболист в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».
РБК 13:50
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК вчера в 08:41
Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Армия и оружие

Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа

News.ru 08:59
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Гаджеты

Новый iPhone 12 позирует на качественных рендерах

МедиаПоток вчера в 12:11
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
Интерфакс 14:30
Политика

США расширили санкции против России

В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
REGNUM 13:59
Политика

Песков не смог подтвердить приглашение Зеленского в Москву на 9 мая

Вопрос с приглашением президента Украины Владимира Зеленского на День Победы в Москву требует уточнения.
REGNUM 05:23
Культура

Цифровая Людмила Гурченко станет ведущей нового телешоу

Создатели реалити-шоу «Битва престолов» используют образ актрисы Людмилы Гурченко, ушедшей из жизни в 2011 году, пишет издание «Собеседник».
BFM.ru 08:51
Культура

В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Российская газета вчера в 03:12
Общество

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:44
Политика

Путин помиловал израильтянку Иссахар

RT на русском 12:01
Единоборства

Камару Усман: «Никогда не соглашусь на бой с Хабибом и Адесаньей»

Матч ТВ 06:17
Футбол

Гол Паредеса помог «ПСЖ» обыграть «По» в матче Кубка Франции

Футболисты «ПСЖ» вышли в ¼ финала Кубка Франции, одолев на выезде команду «По». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу чемпиона страны.
ProstoProSport 14:47
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

РБК 08:25
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Происшествия

В Дагестанскую энергосбытовую компанию пришли силовики

В группе «Россети Северный Кавказ», которая управляет Дагестанской энергосбытовой компанией, сообщили «РИА Новости», что следственные действия прошли «в рамках мероприятий по декриминализации внутри отрасли».
РБК 13:58
Религия

Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище

Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в среду, 29 января, сообщает ТАСС.
Известия 08:47
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Российская газета 08:33
Происшествия

В Баку самолет вернулся в аэропорт после столкновения со стаей птиц

РБК 14:12
Общество

В Москве госпитализировали главу Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что находится в больнице из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.
РИА Новости 12:44
Общество

На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом

Компания-перевозчик уволила водителя, после того как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
Известия вчера в 11:26
Общество

Песков: в Кремле не принимают особых мер против коронавируса

Пресс-секретарь отметил, что график работы в Кремле очень напряженный.
ТВ Центр 14:15
Общество

Лукашенко поручил провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти

«Глава государства Александр Лукашенко указом № 27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта»,- говорится в сообщении.
Rambler News Service 10:19
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Автоновости дня 01:29
Авто

Nissan представит новый кроссовер Qashqai этой осенью

Интерьер нового Nissan Qashqai, как ожидается, тоже получит ряд изменений, особенно, преобразится дизайн приборной панели и сама мультимедиасистема.
Тарантас Ньюс вчера в 04:32
Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28—29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5—1,75% годовых.
RT на русском 14:08
Шоу-бизнес

Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой.
Вести.Ru 13:48
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