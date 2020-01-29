с чего всё началось

Родственники пропавшего 16-летнего Владислава Бахова опознали обувь, найденную с останками в Смоленской области 29 января.

Политика Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

Происшествия Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух Два человека погибли и семь пострадали, по уточненным данным, при столкновении в Ростовской области четырех автомобилей, в том числе автобуса и фуры, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по региону.

Общество Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.

Происшествия Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.

Политика Врио главы Чувашии стал Олег Николаев Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.

Космос SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink Компания SpaceX с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников интернет-спутников Starlink, сообщается на сайте американской компании.

Политика Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.

Политика Болгария намерена сократить закупки российского газа Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.

Экономика РНКБ судится с управленцами крымских «Фуршетов» за возврат кредита на 106 млн руб Еще один иск РНКБ - к ООО "Бизнес-Юг" и ООО "Фуршет" - о взыскании задолженности на общую сумму 29,2 млн рублей Арбитражный суд Крыма оставил без движения до устранения банком нарушений, допущенных при подаче иска.

Общество Главу Алтая госпитализировали в Москве Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.

Происшествия Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.

Политика Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.

Общество Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.