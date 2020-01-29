Происшествия
Вести.RuРодственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Родственники пропавшего 16-летнего Владислава Бахова опознали обувь, найденную с останками в Смоленской области 29 января.
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с чего всё началось
Как сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко,в целях идентификации личности неустановленного мужчины назначены судебно-медицинские, генетические и иные экспертизы.Вести.Ru09:30
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Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
Политика
Европарламент одобрил соглашение о выходе Британии из ЕС
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передаёт Sky News.
Игры
Подписчики PS Plus в феврале бесплатно получат Bioshock: The Collection и The Sims 4
Напомним: в январскую подборку PS Plus вошли Uncharted: The Nathan Drake Collection и Goat Simulator.
Политика
Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией
На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух
Два человека погибли и семь пострадали, по уточненным данным, при столкновении в Ростовской области четырех автомобилей, в том числе автобуса и фуры, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по региону.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Происшествия
Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга
Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Космос
SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink
Компания SpaceX с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников интернет-спутников Starlink, сообщается на сайте американской компании.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Политика
Болгария намерена сократить закупки российского газа
Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Экономика
РНКБ судится с управленцами крымских «Фуршетов» за возврат кредита на 106 млн руб
Еще один иск РНКБ - к ООО "Бизнес-Юг" и ООО "Фуршет" - о взыскании задолженности на общую сумму 29,2 млн рублей Арбитражный суд Крыма оставил без движения до устранения банком нарушений, допущенных при подаче иска.
Общество
Главу Алтая госпитализировали в Москве
Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.
Армия и оружие
Армия Сирии восстановила контроль над городом Маарет ан-Нуман в Идлибе
Происшествия
Военно-транспортный самолет США разбился в Ираке
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Общество
В Петербурге спущен на воду новейший военный корабль «Яков Баляев»
Новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев» спущен на воду в Санкт-Петербурге 29 января, сообщили в Минобороны РФ.
Общество
Чешские программисты за два дня бесплатно создали сервис, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили
Программисты из Чехии бесплатно создали государственный сервис, на который министерство транспорта хотело потратить более 400 миллионов чешских крон (около 16 миллионов евро).
Футбол
Агент Соболева подтвердил переход футболиста в «Спартак»
Московский "Спартак" арендовал нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева, сообщает "Бизнес Онлайн" со ссылкой на агента футболиста Павла Андреева.
Финансы
Центробанк РФ значительно повысил официальные курсы доллара и евро
С 28 января Центробанк РФ повысил официальный курс доллара США и евро. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.
Экономика
ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Спорт
AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics
"AIU считает, что, если обвинения против ВФЛА подтвердятся, в свете серьезности нарушений и полного отсутствия раскаяния со стороны ВФЛА, а также принимая во внимание тот факт, что предыдущее наказание, по-видимости, не смогло удержать ВФЛА от повторных нарушений, совет World Athletics должен рассмотреть возможность применить самые серьезные санкции в отношении ВФЛА", - говорится в пресс-релизе.