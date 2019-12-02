Происшествия
КоммерсантъРодственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты
Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Родные погибших в автобусе в Забайкалье получат по 2 млн р по страховке
Московский Комсомолец Читавчера в 18:54
Юрист объяснил, на какую компенсацию могут рассчитывать родственники погибших в Забайкалье
Вечерняя Москвавчера в 07:00
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Наука
Префронтальная и задняя теменная кора дополнили соматосенсорную систему мозга
Немецкие ученые выяснили, что нарушение чувствительности к сенсорным стимулам возникает не только при повреждении соматосенсорной коры, но и при нарушениях работы частей коры префронтальной и задней теменной.
Происшествия
Движение поездов в петербургском метро остановили из-за зацеперов
Общество
Премьер Мальты заявил, что уйдет в отставку из-за убийства журналистки
26 ноября 2019 года премьер-министр Мальты объявил об отставке главы своей администрации Кита Шембри.
Происшествия
В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
Армия и оружие
Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области
Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров — военно-промышленный комплекс блока НАТО.
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Шоу-бизнес
Елена Яковлева попросила хейтеров оставить ее сына в покое
Происшествия
Три школьника утонули в реке в Брянской области
Три школьника провалились под лед и утонули в реке Ипуть в городе Сураже Брянской области.
Экономика
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Общество
На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок
ТАСС/ Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона - отключился через четыре дня после официального запуска.
Общество
Отель Софии Ротару в Крыму закрыли
На фоне скандала, который начался в российских СМИ, в Ялте закрылся отель Софии Ротару.
Кино
Опубликованы фото со съемочной площадки «Аватара 2»
В официальном Twitter франшизы Джеймса Кэмерона «Аватар» опубликовано фото со съемочной площадке.
Футбол
Защитник «Динамо» рассказал об ожиданиях от матча с «Локомотивом»
Защитник москвоского "Динамо" Тони Шуньич рассказал, чего ждет от матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива", передает газета "Известия".
Общество
Киселев предложил РПЦ дискуссию о суррогатном материнстве
Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что Русская православная церковь могла бы изменить свою позицию относительно суррогатного материнства путем религиозно-светских дискуссий, при этом он призвал разработать при участии РПЦ соответствующую моральную норму.
Политика
Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Политика
В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Общество
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре
В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Авто
Volvo представила гибридный XC60 для России
Компания Volvo представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine в России.
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Общество
Значительная часть россиян не сможет дожить до пенсионного возраста
Можно не сомневаться: повышение пенсионного возраста значительно сократит число тех, кто дотянет до 80-ти.
Армия и оружие
NYT обвинила российскую авиацию в обстреле сирийского лагеря беженцев
Российский истребитель 16 августа атаковал в периферии города Хасс на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц, утверждает The New York Times со ссылкой на записи очевидцев и перехваченные записи переговоров ВВС.
Наука
Кофе по утрам помогает организму бороться с несколькими болезнями
Напитки, которые содержат кофеин, полезны для мозга и помогают в борьбе с когнитивными нарушениями, вызванными старением.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Политика