Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.

Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты

Наука Префронтальная и задняя теменная кора дополнили соматосенсорную систему мозга Немецкие ученые выяснили, что нарушение чувствительности к сенсорным стимулам возникает не только при повреждении соматосенсорной коры, но и при нарушениях работы частей коры префронтальной и задней теменной.

Происшествия В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.

Шоу-бизнес Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.

Экономика Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.

Общество Киселев предложил РПЦ дискуссию о суррогатном материнстве Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что Русская православная церковь могла бы изменить свою позицию относительно суррогатного материнства путем религиозно-светских дискуссий, при этом он призвал разработать при участии РПЦ соответствующую моральную норму.

Политика В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.

Авто Названы самые угоняемые в Москве автомобили По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.

Общество Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.