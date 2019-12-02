Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъРодственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты

Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Родным погибших и пострадавших в ДТП в Забайкалье окажут помощь

Российская газетавчера в 21:17

Родные погибших в автобусе в Забайкалье получат по 2 млн р по страховке

Московский Комсомолец Читавчера в 18:54

Семьи погибших и пострадавшие в ДТП в Забайкалье могут получить выплаты в «Согазе»

ПРАЙМвчера в 16:20

Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты

Коммерсантъвчера в 18:45

Семьи 19 погибших в ДТП забайкальцев получат страховые выплаты около 2 млн руб

Zab.RUвчера в 18:14

Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат страховые выплаты

Life.ruвчера в 18:54

Юрист объяснил, на какую компенсацию могут рассчитывать родственники погибших в Забайкалье

Вечерняя Москвавчера в 07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Наука

Префронтальная и задняя теменная кора дополнили соматосенсорную систему мозга

Немецкие ученые выяснили, что нарушение чувствительности к сенсорным стимулам возникает не только при повреждении соматосенсорной коры, но и при нарушениях работы частей коры префронтальной и задней теменной.
N+1 29 ноября в 09:58
Происшествия

Движение поездов в петербургском метро остановили из-за зацеперов

РИА Новости вчера в 15:50
Общество

Премьер Мальты заявил, что уйдет в отставку из-за убийства журналистки

26 ноября 2019 года премьер-министр Мальты объявил об отставке главы своей администрации Кита Шембри.
RuNews24.ru вчера в 20:11
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

Житель Бурятии спас замерзающую в сугробе трехгодовалую девочку, забытую пьяным двоюродным дедом ночью на улице в районе дач в Заиграевском районе Бурятии, сообщает республиканский главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:55
Армия и оружие

Алиханов объяснил спекуляции в СМИ о захвате Калининградской области

Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и "захвате" Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров — военно-промышленный комплекс блока НАТО.
РИА Новости вчера в 19:07
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты 30 ноября в 15:31
Шоу-бизнес

Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости вчера в 05:47
Шоу-бизнес

Елена Яковлева попросила хейтеров оставить ее сына в покое

Пятый канал вчера в 17:58
Происшествия

Три школьника утонули в реке в Брянской области

Три школьника провалились под лед и утонули в реке Ипуть в городе Сураже Брянской области.
ТАСС 00:48
Экономика

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:04
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Общество

На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок

ТАСС/ Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона - отключился через четыре дня после официального запуска.
ТАСС вчера в 23:29
Общество

Отель Софии Ротару в Крыму закрыли

На фоне скандала, который начался в российских СМИ, в Ялте закрылся отель Софии Ротару.
Турпром вчера в 09:32
Кино

Опубликованы фото со съемочной площадки «Аватара 2»

В официальном Twitter франшизы Джеймса Кэмерона «Аватар» опубликовано фото со съемочной площадке.
Культуромания 00:50
Футбол

Защитник «Динамо» рассказал об ожиданиях от матча с «Локомотивом»

Защитник москвоского "Динамо" Тони Шуньич рассказал, чего ждет от матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива", передает газета "Известия".
Газета.Ru 28 ноября в 19:30
Общество

Киселев предложил РПЦ дискуссию о суррогатном материнстве

Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что Русская православная церковь могла бы изменить свою позицию относительно суррогатного материнства путем религиозно-светских дискуссий, при этом он призвал разработать при участии РПЦ соответствующую моральную норму.
РИА Новости вчера в 18:53
Политика

Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Известия вчера в 15:50
Политика

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
РИА Новости вчера в 18:21
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Авто

Volvo представила гибридный XC60 для России

Компания Volvo представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine в России.
AutoNews 29 ноября в 02:59
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru 30 ноября в 16:08
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Общество

Значительная часть россиян не сможет дожить до пенсионного возраста

Можно не сомневаться: повышение пенсионного возраста значительно сократит число тех, кто дотянет до 80-ти.
URA.Ru вчера в 15:44
Армия и оружие

NYT обвинила российскую авиацию в обстреле сирийского лагеря беженцев

Российский истребитель 16 августа атаковал в периферии города Хасс на северо-западе Сирии лагерь для перемещенных лиц, утверждает The New York Times со ссылкой на записи очевидцев и перехваченные записи переговоров ВВС.
Новая газета вчера в 23:58
Наука

Кофе по утрам помогает организму бороться с несколькими болезнями

Напитки, которые содержат кофеин, полезны для мозга и помогают в борьбе с когнитивными нарушениями, вызванными старением.
АМИТЕЛ 00:22
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

Ридус 30 ноября в 08:37
Политика

На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

РИА Новости вчера в 18:03
ещё по теме
Главное