Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъРодственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты

Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
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Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат страховые выплаты

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