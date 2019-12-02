Происшествия
КоммерсантъРодственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты
Как сообщается на сайте СОГАЗа, родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших она рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
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Родные погибших в автобусе в Забайкалье получат по 2 млн р по страховке
Московский Комсомолец Читавчера в 18:54
Родственникам погибших в аварии пассажирского автобуса в Забайкалье СОГАЗ выплатит по 2 млн рублей
Интерфакс - Россиявчера в 17:59
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