Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъРодственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты

Как сообщается на сайте "Согаз", родственники погибших пассажиров автобуса могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. Для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной российским правительством и зависит от характера травмы.
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Родные погибших в автобусе в Забайкалье получат по 2 млн р по страховке

Московский Комсомолец Чита18:54

Семьи 19 погибших в ДТП забайкальцев получат страховые выплаты около 2 млн руб

Zab.RU18:14

Семьи погибших и пострадавшие в ДТП в Забайкалье могут получить выплаты в «Согазе»

ПРАЙМ16:20

Родственникам погибших в аварии пассажирского автобуса в Забайкалье СОГАЗ выплатит по 2 млн рублей

Интерфакс - Россия17:59

Родственники погибших при ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты

Коммерсантъ18:45

Семьи погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье получат страховые выплаты

Life.ru18:54
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Происшествия

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

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