Общество
Аргументы и Факты - СтавропольРодственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя
Родственники эмигрировавшего из Чечни в Австрию блогера Мамихана Умарова взяли на себя ответственность за его убийство. Видео с их признанием на чеченском языке и текстовым переводом на русский распространяется в социальных сетях.
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Родственники чеченского видеоблогера взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии
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В 2019 году рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн по сравнению с $87 млн в 2018 году, что связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров (базы, в которых размещены фильмы и сериалы с возможностью взять код для размещения видео на другом сайте) Moonwalk и HDGO, говорится в отчете Group-IB, с которым ознакомился "Ъ".
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Постояльцев пансионата для престарелых "Жили-Были" под Ачинском в Красноярском крае госпитализировали из-за вспышки коронавирусной инфекции.
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Путин выразил соболезнования родным хоккеиста Гусева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким хоккеиста Александра Гусева, скончавшегося накануне.
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Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику
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Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
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В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»
Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
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Планируется, что будет создано мобильное приложение для iOS и Android, а все владельцы оружия получат единую пластиковую карту.
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Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
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Китай запустил первую миссию для изучения Марса
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Ранее австрийские СМИ сообщили, что министр обороны Индонезии Прабово Субианто сделал предложение Австрии о закупке 15 истребителей Eurofighter Typhoon.
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