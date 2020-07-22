Родственники эмигрировавшего из Чечни в Австрию блогера Мамихана Умарова взяли на себя ответственность за его убийство. Видео с их признанием на чеченском языке и текстовым переводом на русский распространяется в социальных сетях.

Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли вину на себя

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