Здоровье

Aobe.ruAobe.ruРодственники зараженных коронавирусом в России госпитализированы

На территории страны подтвердились два случая заражения коронавирусом нового типа. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что лица, с которыми зараженные контактировали ближе всего, помещены в медицинские учреждения под назор врачей, пишет Lenta.ru.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
В России госпитализировали тех, кто близко контактировал с двумя гражданами Китая, у которых выявили новую коронавирусную инфекцию, сообщается
 на сайте Роспотребнадзора.
РБК09:31

Подробнее о событии

Тюменские врачи рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки

URA.Ru18:01

Роспотребнадзор сообщил подробности о двух случаях коронавируса в России

Ведомости10:29

Медики увезли в больницу контактировавших с зараженными вирусом из Китая

РБК09:31

Госпитализированы родственники зараженных коронавирусом в России

Lenta.ru09:59

Состояние тюменской студентки из Китая с коронавирусом удовлетворительное

REGNUM09:36

Роспотребнадзор рассказал о госпитализации зараженных коронавирусом

РЕН ТВ09:35

Заболевшей коронавирусом в Тюменской области оказалась китайская студентка

Московский Комсомолец11:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:21, Ашберн
Здоровье

В Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что сегодня в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.
Piter.tv 09:38
Политика

Правительство Чувашии отправили в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости 02:33
Транспорт

В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте

В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
Коммерсантъ 20:10
Политика

Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru 18:29
Общество

Кому повезет в любви: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака

Стрелец Для Стрельцов февраль станет месяцем стрессов.
Альметьевск РТВ 29 января в 08:22
Космос

Больше половины космического корабля «Арго» будет сделано в Воронеже

Одним из приоритетных проектов станет, как раз, создание компонентов для космического челнока «Арго».
Блокнот Воронеж вчера в 02:40
Кино

Линда Хэмилтон больше не хочет возвращаться к роли Сары Коннор

Игромания.ру вчера в 08:51
Хоккей

Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Вести.Ru вчера в 00:55
Общество

Поставки смартфонов из Китая в Россию приостановлены

Китайские производители смартфонов временно приостановили поставки в Россию из-за распространения коронавируса.
Моллы.Ru 02:09
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Наука

Слой за слоем: как работает 3D-принтер

Готовый слой смещается вниз, и печатается новый, и так до тех пор, пока не будет готов весь элемент.
Популярная механика 07:17
Гаджеты

Samsung запатентовала смартфон с округленным экраном

Только в отличие от PSP, у описанного в патенте смартфона округлен не только корпус, но и экран.
Planet Today 01:54
Политика

Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина

Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
Муксун.fm 06:45
Гаджеты

В РФ представили праздничные Huawei P30 Pro и наушники FreeBuds 3

Например, смартфон Huawei P30 Pro, который поступит в продажу 7 февраля, выйдет в новом эксклюзивном цвете – дымчатый лавандовый.
Astera 06:29
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском 11:05
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости вчера в 07:30
Общество

Роскомнадзор возбудил дела против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное производство против Facebook и Twitter.
Forbes 07:45
Армия и оружие

Новый корабль ВМС Украины прошел очередную проверку

Проверку ходовой части прошел новый корабль ВМС Украины, сообщает 31 января Минообороны Украины на своем официальном сайте.
Красная весна 14:29
Культура

Берлинале отказалось от вручения премии имени Альфреда Бауэра

В результате организаторы смотра приняли решение отказаться от награды в его честь.
Культуромания 07:47
Здоровье

Жертвами коронавируса в Китае уже стали 259 человек

Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV превысило уже 11,7 тысячи человек, умерли 259 жителей.
Российская газета 19:13
Общество

В Великобритании нашли Кольцо Всевластья

В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
Свободная Пресса 14:07
Армия и оружие

Трамп снял запрет на использование противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
ТАСС 14:16
Политика

The American Conservative (США): как лучше поступить с Украиной? Уйти оттуда (The American Conservative)

Сегодня речь идет о какой-то невнятной борьбе самовластия с демократией, в которой "Украина является линией фронта", как выразился недавно на страницах "Нью-Йорк Таймс" бывший посол США в этой стране Уильям Тейлор (William Taylor).
ИноСМИ 06:49
Экономика

Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.
Коммерсантъ 04:27
Общество

В новом КоАП появится штраф за опасное вождение

Проект нового КоАП предусматривает введение штрафа за опасное вождение.
Российская газета 03:55
Шоу-бизнес

Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»

Актер Алексей Панин признался, что ему не нравятся шутки о своем образе жизни, хотя у него самого чувство юмора наличествует.
Суть событий 01:08
Культура

Иван Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске

Напомним, после обращения Андрея Зеленина чиновники заявили, что договора на проведение концерта Элджея во Дворце спорта «Юность» нет, поэтому организаторам придется искать другую площадку.
31 канал Челябинска 06:41
Энергетика

США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Lenta.ru вчера в 23:09
Экономика

США сняли санкции с китайской судоходной компании

Минфин США объявил в пятницу о решении исключать из санкционного списка китайскую судоходную компанию Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. В министерстве оповестили, что исключают компанию из списка SDN List.
Интерфакс 12:11
Происшествия

В Смоленской области нашли тело подростка

Найдено тело, предположительно, 16-летнего подростка, пропавшего в Смоленской области в апреле прошлого года.
ТАСС 29 января в 09:24
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное