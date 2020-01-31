Здоровье

Aobe.ruAobe.ruРодственники зараженных коронавирусом в России госпитализированы

На территории страны подтвердились два случая заражения коронавирусом нового типа. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что лица, с которыми зараженные контактировали ближе всего, помещены в медицинские учреждения под назор врачей, пишет Lenta.ru.
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с чего всё началось
В России госпитализировали тех, кто близко контактировал с двумя гражданами Китая, у которых выявили новую коронавирусную инфекцию, сообщается
 на сайте Роспотребнадзора.
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