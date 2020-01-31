с чего всё началось

На территории страны подтвердились два случая заражения коронавирусом нового типа. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что лица, с которыми зараженные контактировали ближе всего, помещены в медицинские учреждения под назор врачей, пишет Lenta.ru.

Политика Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.

Политика Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции "Санкции против России останутся в силе, пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся", - написал он в своем Twitter.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Технологии Павел Дуров рассказал об опасности WhatsApp Основатель мессенджера Telegram братил внимание, что пользователи, меняя устройство, предпочитают сохранять резервные копии своих переписок на облачном хранилище.

Происшествия Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Футбол ЦСКА и «Локомотив» заинтересовались защитником «Тулузы» Московские клубы ЦСКА и "Локомотив" заинтересованы в приобретении защитника "Тулузы" Агустина Рохеля, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Общество Коронавирус остановил поставки китайских смартфонов в Россию Китайские компании Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo проинформировали российских дилеров электроники о перебоях в поставках техники в РФ из-за эпидемии коронавируса.

Общество Верховный суд отказался пересматривать приговор Константину Котову Адвокат Котова Мария Эйсмонт объяснила в своем Facebook, что Верховный суд отказался пересмотреть приговор в связи с тем, Конституционный суд в своем определении не признал уголовную статью 212.1, по которой осужден Котов, не соответствующей Конституции.

Шоу-бизнес Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.

Армия и оружие Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе После отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации сирийская армия нашла значительное число вооружения, в том числе западного производства, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Энергетика Новак оценил возможное влияние ситуации с коронавирусом на рынок нефти Ранее на мировом фондовом рынке усилилась неопределённость из-за распространения нового типа коронавируса, которое может привести к массовому падению объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо.

Политика В России ответили на требования Польши выплатить репарации Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Энергетика Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.