Здоровье
Aobe.ruРодственники зараженных коронавирусом в России госпитализированы
На территории страны подтвердились два случая заражения коронавирусом нового типа. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что лица, с которыми зараженные контактировали ближе всего, помещены в медицинские учреждения под назор врачей, пишет Lenta.ru.
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с чего всё началось
В России госпитализировали тех, кто близко контактировал с двумя гражданами Китая, у которых выявили новую коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте Роспотребнадзора.РБК09:31
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Заболевших коронавирусом в России китайцев поместили в инфекционные стационары
Московский Комсомолец09:39
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