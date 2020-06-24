Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT заявил, что именно русский народ разгромил нацистов и выиграл Вторую мировую войну для всего остального мира.

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Ранее французский политик, бывший министр по делам городов Морис Леруа в беседе с RT назвал важным заявление президента России Владимира Путина о том, что народы СССР заплатили высокую цену в Великой Отечественной войне, о чём необходимо всегда помнить.

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