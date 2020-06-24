Политика
RT на русскомРоджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм
Ранее французский политик, бывший министр по делам городов Морис Леруа в беседе с RT назвал важным заявление президента России Владимира Путина о том, что народы СССР заплатили высокую цену в Великой Отечественной войне, о чём необходимо всегда помнить.
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с чего всё началось
Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT заявил, что именно русский народ разгромил нацистов и выиграл Вторую мировую войну для всего остального мира.RT на русском10:53
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Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову
Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 14:21
Наука
С падением Римской республики связали извержение вулкана на Аляске
Международная команда ученых установила, что падение Римской республики и государства Птолемеев в Египте ускорило извержение вулкана Окмок на Аляске.
МедиаПоток вчера в 05:35
Политика
На Украине оспорили запрет въезжать в Россию без загранпаспорта
В окружной административный суд Киева поступили два иска об оспаривании запрета на въезд в Россию без заграничного паспорта, пишет пресс-служба суда.
Газета.Ru 12:16
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Политика
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
RT на русском 16:33
Общество
В Москве завершился 15-минутный салют
Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
Газета.Ru 16:19
Финансы
Банк России снизит коэффициенты риска по ипотеке
Банк России снизит коэффициенты риска по ипотечным кредитам, это позволит высвободить капитал банков по действующим кредитам на 300 млрд рублей.
Российская газета 22 июня в 13:01
Политика
США готовят новые пошлины на европейские товары объемом $3,1 млрд
Администрация президента США Дональда Трампа может обложить новыми пошлинами очередную порцию товаров европейского экспорта общим объемом порядка $3,1 млрд евро в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом относительно субсидирования авиастроительных компаний.
Интерфакс 16:59
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Космос
Crew Dragon вернется на Землю в августе
Корабль Crew Dragon компании SpaceX, доставивший на МКС двух астронавтов НАСА в мае, планирует вернуться на Землю в начале августа, передает РИА «Новости».
МИР 24 16:17
Армия и оружие
В Калининграде в параде Победы приняли участие 1,5 тысячи человек
Командовал военным парадом заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев, принимал парад командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.
РИА Новости 05:47
Экономика
В России увеличат пенсии по старости
В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
МонаВиста вчера в 08:50
Общество
Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы
Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
Инфорос 08:10
Технологии
В Даркнет выложили базу данных миллионов пользователей Telegram
В пресс-службе мессенджера подтвердили факт существования базы, сообщив, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя.
Телеканал Санкт-Петербург 05:55
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 22 июня в 08:21
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
Политика
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 10:46
Авто
Новый BMW 2-Series Active Tourer получит изогнутый дисплей
Самым заметным изменением по сравнению предшественником является наличие огромного изогнутого дисплея, который объединяет экраны новой цифровой панели приборов и информационно-развлекательной системы, позволяя пассажирам самостоятельно управлять различными функциями автомобиля, включая систему HVAC.
32CARS.ru вчера в 05:41
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
Политика
Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада
Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
РБК 12:58
Общество
В Германии 1553 сотрудника мясокомбината заболели COVID-19
Уже свыше 1,5 тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено среди сотрудников мясокомбината концерна Tönnies в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщила местная радиостанция Radio Gütersloh.
РИА Новости 22 июня в 18:19
Политика
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
Религия
Новосибирского священника наказали за критику храма Минобороны
Недовольство церковного руководства вызвал священника в фейсбуке, где тот назвал храм Минобороны в подмосковном парке «Патриот» − «языческим капищем».
Московский Комсомолец Новосибирск 11:08
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Шоу-бизнес
В семье певицы Натали случилась трагедия
В воскресенье, 21 июня, у популярной певицы девяностых и нулевых Натали случилась трагедия в семье: звезда потеряла отца.
Gazeta.SPb 08:16
Финансы
Американские фондовые индексы снижаются на рисках «второй волны» коронавируса
Основные американские фондовые индексы снижаются в среду на возвращении опасений всплеска новых заражений коронавирусом в США, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 10:29