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Рогов: в попытке высадки десанта в Запорожской области участвовали иностранные наёмники

На катерах украинского десанта, предпринявшего неудачную попытку высадки в Запорожской области, по предварительной информации, находились иностранные наёмники.
RT на русском
"На катерах, согласно предварительной информации, находились в том числе иностранные наемники", — заявил он.
РИА Новости
В ночь с четверга на пятницу ВСУ попытались высадить десант через Днепр в направлении Каменки-Днепровской.
РИА Новости
Атака была пресечена с помощью артиллерии.
News.ru

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