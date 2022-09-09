"Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений,... могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций", - говорится в справочных материалах, опубликованных в преддверии имплементации инициативы.
«По полученным данным, в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября был ликвидирован лидер незаконного вооруженного формирования «Катиба Таухид валь-Джихад» Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной «Абу Салох»), причастный к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии», – заявил Егоров.
Евросоюз в условиях засухи и санкций рискует столкнуться с серьезными проблемами не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве, сообщил агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.
Страны ЕС не смогли договориться о введении потолка на российский газ, сообщила на пресс-конференции после внеочередного заседания министров энергетики стран объединения еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, ее слова приводит Guardian.
Восточный экономический форум прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, было заключено много контрактов, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.