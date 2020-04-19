Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Как сообщил 19 апреля в эфире радио "КП" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сейчас специалист находится в домашней обстановке, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Экономика Всем прощаю: нынешний кризис ведет к массовому списанию долгов Международный валютный фонд и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран. 4

Общество В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. 674

Политика Песков: Решение Путина о переносе парада Победы было непростым Напомним, что в четверг, 16 апреля президент России сообщил, что парад Победы и шествие «Бессмертного полка» пройдут не 9 мая, а позднее, когда ситуация с COVID-19 станет более благоприятной. 216

Экономика У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп. 131

Здоровье Врач развеял популярные мифы об алкоголе Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе. 2

Политика В Приморье назначили нового министра цифрового развития Возглавлявший Сахалинский филиал ПАО "Ростелеком" Константин Волошин назначен новым министром цифрового развития и связи Приморья после увольнения Сергея Максимчука, отвечавшего за запуск электронной системы пропусков.

Космос В Роскосмосе ожидают убытки, если пуски спутников OneWeb не состоятся Отсутствие пусков спутников британской компании OneWeb нанесет определенные убытки Роскосмосу, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин 19 апреля в эфире радиостанции «Комсомольская правда» «Если пусков не будет, мы, так или иначе, будем нести определенные убытки, ведь часть ракет под эту программу уже на космодромах», — пояснил Рогозин. 1

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 152

Происшествия Число жертв смертельной стрельбы в Канаде возросло По данным полиции, жертвами стали по меньшей мере 13 человек. Кроме того, в результате стрельбы также погибла одна сотрудница полиции. 27

Армия и оружие США снова пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35 Пресс-служба Шестого флота США во второй раз за четыре дня сообщила об «опасном» сближении российского Су-35 с американским патрульным самолетом P-8A Poseidon в небе над Средиземным морем. 1

Политика Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1». 65

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк пошла на поправку Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили её активное лечение от онкологии. За последний месяц актриса пошла на поправку. 117

Общество АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости". 474

Финансы Рубль в ожидании, что Трамп снова откроет Америку Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, оценил перспективы рубля в случае продления ограничительных мер в России.

Политика G20: пандемия коронавируса показала недостатки систем здравоохранения Для повышения готовности к пандемиям необходимо применять цифровые решения, заявили министры G20.

Здоровье В Приморье бизнесмены передали медикам средства индивидуальной защиты Предприниматели Приморского края передали работникам больниц и скорой помощи более 600 тыс. средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок, комбинезонов защиты и партию защитных очков. 1

Космос В направлении Земли летит новая комета В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий. 1

Политика Трамп предложил помощь Ирану из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Ирану в борьбе с эпидемией коронавируса в стране. 3

Кино Премьера фильма о советском космонавте состоится в онлайн-кинотеатрах В центре сюжета – советский космонавт (Петр Федоров), который возвращается на Землю с инопланетным гостем, поселившимся в его теле.