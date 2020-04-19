Коронавирус

Piter.tvPiter.tvРогозин: Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Как сообщил 19 апреля в эфире радио "КП" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сейчас специалист находится в домашней обстановке, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
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Генеральный конструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

Ведомости13:22

Рогозин: генконструктор РКК «Энергия» Микрин заразился коронавирусом

Московский Комсомолец13:39

Генконструктор РКК «Энергия» проходит лечение от коронавируса

RT на русском13:26

Рогозин подтвердил данные о коронавирусе у конструктора Микрина

РБК15:05

Рогозин подтвердил, что генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

ТАСС13:16

Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

РИА Новости13:08

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин: «Наши многоразовые ракеты будут возвращаться по-самолетному»

Комсомольская правда13:30
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 21:05, Ашберн
Общество

В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории

Дополнительные меры противодействия распространению коронавируса введены в воскресенье в Кузбассе.
Российская газета 09:46
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Происшествия

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Геологическая служба США сообщает, что у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4.
RT на русском 17:42
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Экономика

Всем прощаю: нынешний кризис ведет к массовому списанию долгов

Международный валютный фонд и группа крупнейших экономик мира G20 одновременно приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран.
Известия вчера в 17:02
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Авто

Honda представила план утилизации аккумуляторов электромобилей

Car.ru вчера в 06:40
Общество

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
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Общество

Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $10 на подписку в Twitch

Чемпионат 17:00
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Политика

Песков: Решение Путина о переносе парада Победы было непростым

Напомним, что в четверг, 16 апреля президент России сообщил, что парад Победы и шествие «Бессмертного полка» пройдут не 9 мая, а позднее, когда ситуация с COVID-19 станет более благоприятной.
RuNews24.ru 11:54
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Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч

В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 16:18
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Экономика

У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза

Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru вчера в 07:22
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Здоровье

Врач развеял популярные мифы об алкоголе

Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе.
РИА Новости 06:38
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Политика

В Приморье назначили нового министра цифрового развития

Возглавлявший Сахалинский филиал ПАО "Ростелеком" Константин Волошин назначен новым министром цифрового развития и связи Приморья после увольнения Сергея Максимчука, отвечавшего за запуск электронной системы пропусков.
РИА Новости 21:00
Космос

В Роскосмосе ожидают убытки, если пуски спутников OneWeb не состоятся

Отсутствие пусков спутников британской компании OneWeb нанесет определенные убытки Роскосмосу, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин 19 апреля в эфире радиостанции «Комсомольская правда» «Если пусков не будет, мы, так или иначе, будем нести определенные убытки, ведь часть ракет под эту программу уже на космодромах», — пояснил Рогозин.
ИА Красная Весна 14:21
1
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
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Происшествия

Число жертв смертельной стрельбы в Канаде возросло

По данным полиции, жертвами стали по меньшей мере 13 человек. Кроме того, в результате стрельбы также погибла одна сотрудница полиции.
Газета.Ru 20:37
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Армия и оружие

США снова пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35

Пресс-служба Шестого флота США во второй раз за четыре дня сообщила об «опасном» сближении российского Су-35 с американским патрульным самолетом P-8A Poseidon в небе над Средиземным морем.
Известия 20:24
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Политика

Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год

Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1».
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Политика

Путин обратился к россиянам в Пасху

Известия 03:16
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Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили её активное лечение от онкологии. За последний месяц актриса пошла на поправку.
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Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
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Здоровье

Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек

В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
Профиль 07:05
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Финансы

Рубль в ожидании, что Трамп снова откроет Америку

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, оценил перспективы рубля в случае продления ограничительных мер в России.
Российская газета вчера в 23:00
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил противостояние с экс-хавбеком сборной Уэльса Райаном Гиггзом.
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Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»

Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
РБК 17:00
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G20: пандемия коронавируса показала недостатки систем здравоохранения

Для повышения готовности к пандемиям необходимо применять цифровые решения, заявили министры G20.
Вести.Ru 20:32
Здоровье

В Приморье бизнесмены передали медикам средства индивидуальной защиты

Предприниматели Приморского края передали работникам больниц и скорой помощи более 600 тыс. средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских масок, комбинезонов защиты и партию защитных очков.
ТАСС вчера в 21:47
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Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
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Трамп предложил помощь Ирану из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Ирану в борьбе с эпидемией коронавируса в стране.
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Премьера фильма о советском космонавте состоится в онлайн-кинотеатрах

В центре сюжета – советский космонавт (Петр Федоров), который возвращается на Землю с инопланетным гостем, поселившимся в его теле.
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Армия и оружие

Сирийские мстители уничтожают ставленников США

В последнее время поведение подконтрольной США части курдской администрации на восточном берегу реки Евфрат, выражающееся в угнетении коренного арабского населения, принесло свои плоды.
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Микрин Евгений Анатольевич
Учёный
Советский и российский учёный в области механики и процессов управления, конструктор ракетно-космической техники. Академик РАН. Член Президиума РАН. Генеральный конструктор пилотируемых программ РФ, генеральный конструктор ПАО РКК «Энергия» им. С. П. Королёва.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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