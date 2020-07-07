Общество
Газета.RuРогозин: Сафронов не имел доступа к закрытой информации Роскосмоса
Советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации госкорпорации, сообщает ТАСС ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Гендиректор добавил, что по его мнение следствие сможет во всем объективно разберется.
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с чего всё началось
Советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации во время работы в госкорпорации. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.ТАСС06:59
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Общество
На Лубянке начались задержания пикетчиков, поддерживающих Сафронова
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РИА Новости вчера в 15:28
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Убийство американцами генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани нарушало международное право.
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Турция приостановила судоходство через пролив Дарданеллы
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Как сообщается Instagram-аккаунте липецкого автовокзала, пополнение транспортных карт наличными через терминалы самообслуживания прекращается в связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе».
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
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