Советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации во время работы в госкорпорации. Об этом сообщил ТАСС во вторник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

с чего всё началось

Советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации госкорпорации, сообщает ТАСС ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Гендиректор добавил, что по его мнение следствие сможет во всем объективно разберется.

Рогозин: Сафронов не имел доступа к закрытой информации Роскосмоса

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