Общество
РБКРогозин анимацией ответил на сообщения о недоливе топлива в «Союз»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пошутил, опубликовав в Twitter анимацию по поводу сообщений о недоливе топлива в ракету-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М».
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Экономика
Иностранцы резко вложили в Россию миллиарды долларов
Общий объем покупок российских активов иностранными компаниями достиг 20,9 миллиарда долларов.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Общество
Минфин назвал траты на голосование по изменению Конституции
Средства на проведение общероссийского голосования по изменению Конституции будут выделены с учетом фактического уровня инфляции.
Наука
Скорость принятия решения о получении награды предсказала возвращение депрессии
Швейцарские ученые выяснили, что по тому, как быстро человек принимает решение потратить определенные усилия на получение вознаграждения, можно определить, вернется ли к нему депрессия.
Армия и оружие
В Турции оценили отношения с Россией в контексте ситуации в Идлибе
Москва и Анкара не имеют проблем по ситуации в Идлибе, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Происшествия
Коронавирус и Украина: за участие в беспорядках задержаны 24 человека
24 человека были задержаны за нарушение общественного порядка в Полтавской области.
Экономика
Россия теряет 1 млрд рублей в день от снижения товарооборота с Китаем
Если даже посмотреть на вчерашний день, мало где уже увидишь граждан из Китая. Это большой туристический поток.
Политика
Ле Пен заявила, что Франция должна прекратить исполнять решения ЕСПЧ
По мнению юриста, через многочисленные НПО миллиардер мог влиять на мнение судей, чтобы те принимали выгодные ему решения.
Происшествия
Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию
Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию Анастасия Алексеева, бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, арестована Басманным райсудом Москвы по обвинению в получении взятки в размере более 4 млн руб.
Происшествия
Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на филиал геодезической службы РАН.
Авто
Петербуржцы смогут взять в аренду Hyundai по онлайн-подписке
Общество
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236
Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.
Шоу-бизнес
Бен Аффлек рассказал, почему отказался от роли Бэтмена
Американский актер Бен Аффлек в интервью The New York Times признал, что развод и отказ от роли Бэтмена в его жизни произошли из-за алкоголизма.
Здоровье
Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин
Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 22 летательных аппарата, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
Музыка
Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца
Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.
Армия и оружие
Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США
Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
Происшествия
Ещё двое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Японские медики диагностировали коронавирус COVID-19 ещё у двоих граждан России, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess.
Авто
Nissan останавливает все свои заводы
В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Общество
Меган Маркл и Принц Гарри лишатся королевского статуса с апреля
Меган Маркл и принц Гарри прекратят исполнять обязанности членов королевской семьи с апреля.
Политика
Запрет переговоров о передаче территорий РФ впишут в Конституцию
В российскую Конституцию внесут поправку о запрете переговоров о передаче территорий России.
Экономика
«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.