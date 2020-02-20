Общество

РБКРБКРогозин анимацией ответил на сообщения о недоливе топлива в «Союз»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пошутил, опубликовав в Twitter анимацию по поводу сообщений о недоливе топлива в ракету-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М».
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Рогозин анимацией ответил на сообщения о недоливе топлива в «Союз»

РБК16:35

В ракетно-космической отрасли опровергли недолив топлива в «Союз»

Взгляд.ру14:29

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2» с военным спутником связи

Регион 2907:10

Источник рассказал об угрозе аварии при запуске «Союза-2»

РИА Новости12:49

Военный спутник связи «Меридиан-М» вывели на орбиту

Mil.Press Военное07:32

Источники: недолива топлива в ракету «Союз-2.1а» при выводе спутника «Меридиан-М» не было

ТАСС13:51

Спутник связи «Меридиан-М» после задержки отправился в космос

3DNews04:35
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 22:02, Ашберн
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Средства на проведение общероссийского голосования по изменению Конституции будут выделены с учетом фактического уровня инфляции.
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Общество

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Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию Анастасия Алексеева, бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, арестована Басманным райсудом Москвы по обвинению в получении взятки в размере более 4 млн руб.
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Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

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