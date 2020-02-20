Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пошутил, опубликовав в Twitter анимацию по поводу сообщений о недоливе топлива в ракету-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М».

Рогозин анимацией ответил на сообщения о недоливе топлива в «Союз»

Наука Скорость принятия решения о получении награды предсказала возвращение депрессии Швейцарские ученые выяснили, что по тому, как быстро человек принимает решение потратить определенные усилия на получение вознаграждения, можно определить, вернется ли к нему депрессия.

Происшествия Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию Бывшую помощницу Аркадия Дворковича арестовали за коррупцию Анастасия Алексеева, бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, арестована Басманным райсудом Москвы по обвинению в получении взятки в размере более 4 млн руб.

Происшествия Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5 Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на филиал геодезической службы РАН.

Общество Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2236 Как уточняет РИА Новости, общее количество случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 75 465, из них более 18 тыс. человек выздоровели.

Шоу-бизнес Бен Аффлек рассказал, почему отказался от роли Бэтмена Американский актер Бен Аффлек в интервью The New York Times признал, что развод и отказ от роли Бэтмена в его жизни произошли из-за алкоголизма.

Здоровье Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.

Музыка Лоза оценил идею Крутого отправить на «Евровидение» белорусского певца Певец и композитор Юрий Лоза оценил идею композитора и продюсера Игоря Крутого отправить на конкурс "Евровидение" от России белорусского исполнителя Тимофея Морозова, выступающего под псевдонимом Тима Белорусских.

Армия и оружие Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.

Авто Nissan останавливает все свои заводы В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.

Экономика «Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.