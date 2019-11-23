Политика

РИА НовостиРИА НовостиРогозин доложил Путину о графике строительства Восточного

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что график строительства второй очереди космодрома Восточный выдерживается.
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Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного

РИА Новости11:13

Рогозин заявил о контроле стройки на Восточном спутниками зондирования

РБК13:00

Рогозин заявил о соблюдении графика строительства Восточного

Lenta.ru11:55

Рогозин доложил Путину, что строительство второй очереди Восточного идет по плану

Коммерсантъ11:33

Рогозин уверен, что Восточный достроят в срок

Вести.Ru14:09

Рогозин: строительство второй очереди космодрома Восточный идет по плану

ТАСС11:08

Строительство космодрома «Восточный» контролируют при помощи спутников и беспилотников

Эхо Москвы12:01
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В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
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