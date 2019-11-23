Политика
РИА НовостиРогозин доложил Путину о графике строительства Восточного
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что график строительства второй очереди космодрома Восточный выдерживается.
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Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
RT на русском 11:26
Футбол
Фанаты «Факела» выбежали на поле и напали на игроков после матча ФНЛ
Болельщики воронежского "Факела" выбежали на поле по окончании домашнего матча против "Нижнего Новгорода" и напали на футболистов местной команды.
РИА Новости 12:34
Авто
В России отзывают почти 10 тысяч кроссоверов Audi Q5
Немецкая компания Audi отзывает в России 9469 автомобилей Audi Q5 из-за ненадежного крепления накладки задней колесной арки.
Автоновости дня вчера в 04:15
Происшествия
Бывшая девушка историка Соколова рассказала об избиении
Rambler News Service вчера в 10:21
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
РБК 06:07
Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Газета.Ru 11:32
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
RT на русском 11:09
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП с машиной мэра Тулуна
В результате аварии погибла жена чиновника, сообщает СК. Следователи находятся на месте. Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году.
РИА Новости 12:08
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Piter.tv вчера в 12:35
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС вчера в 13:01
Транспорт
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Газета.Ru 10:00
Армия и оружие
Группировки боевых роботов создадут в России
Группировки роботов, способных решать боевые задачи, могут быть созданы в России к 2025 году.
Известия вчера в 19:42
Авто
Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель
Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
SpeedMe 12:03
Армия и оружие
«Искандеры» появились во всех ракетных соединениях сухопутных войск РФ
Оперативно-тактические комплексы "Искандер" появились во всех сухопутных ракетных соединениях РФ.
Клопс вчера в 04:12
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Коммерсантъ 21 ноября в 14:21
Теннис
Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
RT на русском 11:22
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Футбол
Карпин раскритиковал судейство матча с «Динамо», назвав его смешным
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин оценил работу судейской бригады в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:2).
RT на русском 12:14
Экономика
У крупнейшего российского страховщика появился новый совладелец
Российский бизнесмен Владимир Колбин перестал быть абсолютным владельцем компании «Спектр», миноритария СОГАЗа.
РБК 13:16
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах
Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах. Недавно она вышла замуж за коллегу по цеху Антона Батырева.
Актуальные Новости 04:50
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 21 ноября в 17:00
Происшествия
Пострадавшие в ДТП с автобусом у рынка отправились домой
Пострадавших в аварии с автобусом у Центрального рынка отпустили домой.
Невские Новости 03:42
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Музыка
Coldplay отказались от гастролей ради экологии
РЕН ТВ 21 ноября в 14:39
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Вести.Ru вчера в 03:15
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Газета.Ru вчера в 11:31