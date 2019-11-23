Политика

Вести.RuВести.RuРогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного

Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный. На встрече президент поинтересовался у Рогозина, остались ли какие-то вопросы нерешенными.
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Подробнее о событии

Рогозин уверен, что Восточный достроят в срок

Вести.Ru14:09

Владимир Путин встретился с Дмитрием Рогозиным через несколько дней после расследования ФБК о главе «Роскосмоса»

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Lenta.ru11:55

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Коммерсантъ11:33

Рогозин заявил о контроле стройки на Восточном спутниками зондирования

РБК13:00

Рогозин: строительство второй очереди космодрома Восточный идет по плану

ТАСС11:08
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Одно полушарие мозга человека может заменить другое

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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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