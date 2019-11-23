Политика
Вести.RuРогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный. На встрече президент поинтересовался у Рогозина, остались ли какие-то вопросы нерешенными.
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Армия и оружие
В России решили определить тактику применения роботов в городских боях
К началу 2020 года в России планируется определить тактику применения роботов в городских боях, сообщил источник в ОПК.
Здоровье
В Татарстане не обнаружено опасных инфекционных болезней животных
В Татарстане за 2019 год не было зарегистрировано опасных инфекционных болезней сельскохозяйственных животных.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу стартовала на ЧМ с победы
В стартовом матче чемпионата мира по пляжному футболу сборная России переиграла Сенегал - 8:7.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Происшествия
Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
Политика
Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Футбол
«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ
Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Политика
Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне
Президента Украины Владимира Зеленского заметили в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Транспорт
Запуск МЦД даст мощный импульс развитию экономики столичного региона
По прогнозам, к 2023 году общая протяженность путей рельсового транспорта, в состав которого входит метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры, в столичном регионе составит более тысячи километров, количество станций увеличится до 498, а пассажиропоток составит более 12,5 миллиона человек в сутки.
Авто
Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором
Напомним, седан Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 113-сильным двигателем Renault H4Mk в комплектации Classic оценили в 736 900 рублей, а универсал обойдётся в 773 900 рублей.
Происшествия
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксированы в районе Курильских островов, передает ТАСС.
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Наука
Одно полушарие мозга человека может заменить другое
Общество
Китайский журналист заявил, что россиянки быстрее стареют
Китайский журналист из издания Sohu попытался выяснить, кто стареет быстрее – женщины из России или из Китая.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Здоровье
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце
Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Общество
В Москве прошел митинг против закона о домашнем насилии
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Политика
Боливия отказала Эво Моралесу в защите от уголовного преследования
Ранее боливийская партия Эво Маралеса "Движение к социализму" представила в Палате сенаторов законопроект, предусматривающий защиту экс-президента Боливии и бывшего вице-президента страны от уголовного преследования, а также предоставление всем бывшим чиновникам права покинуть Боливию, сообщает ТАСС.
Политика
Салливан назвал условие улучшения отношений России и США
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
Политика
Путин обсудил с вице-премьером сроки маркировки молочных продуктов
Президент России Владимир Путин поинтересовался у вице-премьера Алексея Гордеева сроками переноса маркировки молочных продуктов.
Политика
Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики в России
Российский лидер подчеркнул, что создание более устойчивого экономического роста позволит добиться увеличения доходов граждан.
Футбол
Клопп: «Кристал Пэлас» заслужил ничью, но и «Ливерпуль» победил по делу
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с "Кристал Пэлас" (2:1).
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.