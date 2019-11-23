Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный. На встрече президент поинтересовался у Рогозина, остались ли какие-то вопросы нерешенными.

Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного

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