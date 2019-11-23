Политика
Вести.RuРогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный. На встрече президент поинтересовался у Рогозина, остались ли какие-то вопросы нерешенными.
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Армия и оружие
Глава украинского Генштаба назвал тех, кто украл унитазы с кораблей
Глава Генштаба Украины заявил, что корабли были приняты по описи.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Общество
Victoria’s Secret отменила легендарное шоу впервые за 25 лет
Известный бренд нижнего белья оказался в глубоком кризисе. Из-за обвинений в сексизме продажи нижнего белья резко упали.
Политика
В Кремле прокомментировали новые правила медосмотра водителей
Новые правила медицинского освидетельствования правильные, однако при их разработке не всё было просчитано, в частности высокая стоимость анализов, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
Общество
Урожай пшеницы в России в 2019 году составит около 75 млн тонн
Вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что валовый сбор зерна в 2019 году составит 120 миллионов тонн, из них 75 миллионов тонн - пшеницы, что позволит России входить в число мировых лидеров по экспорту.
Кино
Ситком «Интерны» стал мультсериалом
Известный российский ситком "Интерны", выходивший на канале ТНТ, вернется на экраны в обновленном формате.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Наука
Жидкие кристаллы помогают видеть мир четырехмерным
Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили, что жидкие кристаллы помогают рассмотреть мир четырехмерным.
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы Минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Гаджеты
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Super поступила в продажу
NVIDIA выпустила в продажу видеокарту GeForce GTX 1650 Super. Об этом объявили на официальном сайте производителя.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову
Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
Общество
В Китае объяснили причины быстрого старения россиянок
Россиянки «стареют быстрее» китаянок, поскольку после свадьбы отдают много сил семье и перестают следить за своей внешностью.
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Энергетика
«Роснефть» награждена за крупный экологический проект
Комплексный проект по утилизации попутного нефтяного газа является одной из важнейших экологических инициатив «Роснефти» за последние пять лет.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес певицы из-за ее планов выступить в России связана с "каким-то заказом".
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин сообщил о возвращении рака
Космос
Во Вселенной произошел взрыв второй по мощности после Большого взрыва
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Фигурное катание
Четыре российских фигуристки вышли в финал Гран-при
Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Общество
Росавтодор одобрил проект строительства моста через Лену
Росавтодор изучил проект строительства моста через реку Лену в Якутии и одобрил его, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, передает ТАСС.
Общество
Лобода появилась на постере Линдеманна
Певица Светлана Лобода попала на постер группы Lindemann - сайд-проекта солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Авто
Озвучена дата старта продаж Lada Vesta с вариатором
Напомним, седан Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E и 113-сильным двигателем Renault H4Mk в комплектации Classic оценили в 736 900 рублей, а универсал обойдётся в 773 900 рублей.
Происшествия
В Самаре BMW потушили водой из канализации
Здоровье
Кардиолог рассказала, как держать давление под контролем без лекарств
По словам врача-кардиолога, 1 чашка кофе в долгосрочной перспективе может оказать на организм положительное влияние.