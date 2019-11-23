Политика

Вести.RuВести.RuРогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного

Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный. На встрече президент поинтересовался у Рогозина, остались ли какие-то вопросы нерешенными.
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Рогозин уверен, что Восточный достроят в срок

Вести.Ru14:09

Владимир Путин встретился с Дмитрием Рогозиным через несколько дней после расследования ФБК о главе «Роскосмоса»

Эхо Москвы16:02

Рогозин: строительство второй очереди космодрома Восточный идет по плану

ТАСС11:08

Рогозин заявил о соблюдении графика строительства Восточного

Lenta.ru11:55

Рогозин доложил Путину, что строительство второй очереди Восточного идет по плану

Коммерсантъ11:33

Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного

РИА Новости11:13

Рогозин заявил о контроле стройки на Восточном спутниками зондирования

РБК13:00
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