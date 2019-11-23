Политика
ИзвестияРогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного
График строительства второй очереди космодрома Восточный для ракеты «Ангара» выдерживается. Об этом руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в субботу, 23 ноября, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Происшествия
Пожар в жилом доме в Королеве локализовали
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
Политика
США ввели санкции против министра связи и информации Ирана
США ввели санкции против министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми, сообщает управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Шоу-бизнес
«Нельзя столько жрать»: Галкин после ужина с Пугачевой раздавил весы
Наевшись вволю вкусностей, Галкин утром проснулся в прекрасном расположении духа, но вскоре утро омрачили весы.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
«Единая Россия» начала готовиться к выборам Госдуму в 2021 году
Лидер партии Дмитрий Медведев на съезде раскритиковал «единороссов», которые идут на выборы самовыдвиженцами.
Здоровье
Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма
Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Общество
Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Политика
Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на президентских выборах
Сенат Боливии принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на президентских выборах 20 октября, сообщает РИА Новости.
Политика
Путин обсудил с Гордеевым введение маркировки молочных продуктов
Вице-премьер Алексей Гордеев рассказал в субботу президенту России Владимиру Путину о том, как идет процесс введения маркировки молочной продукции в стране.
Происшествия
В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика
В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
Политика
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Происшествия
Глава подмосковного Чехова задержана по подозрению в мошенничестве
Как стало известно РЕН ТВ, обыски у главы подмосковного Чехова Марины Кононовой связаны уголовным делом, возбужденным за мошенничество в особо крупном размере.
Политика
Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии
Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
Космос
Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей
Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Здоровье
Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ
В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
Фигурное катание
Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию
Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
Происшествия
На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход
Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в подземный переход на востоке Москвы.
Политика
Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ на Украине
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал работу миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине.
Единоборства
Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем
Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник, кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Общество
В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".