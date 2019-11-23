Политика

ИзвестияИзвестияРогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного

График строительства второй очереди космодрома Восточный для ракеты «Ангара» выдерживается. Об этом руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в субботу, 23 ноября, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Комментировать98

Подробнее о событии

Рогозин доложил Путину, что строительство второй очереди Восточного идет по плану

Коммерсантъ11:33

Владимир Путин встретился с Дмитрием Рогозиным через несколько дней после расследования ФБК о главе «Роскосмоса»

Эхо Москвы16:02

Рогозин заявил о контроле стройки на Восточном спутниками зондирования

РБК13:00

Рогозин заявил о соблюдении графика строительства Восточного

Lenta.ru11:55

Рогозин уверен, что Восточный достроят в срок

Вести.Ru14:09

Рогозин доложил Путину о графике строительства Восточного

РИА Новости11:13

Рогозин: строительство второй очереди космодрома Восточный идет по плану

ТАСС11:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 16:33, Ашберн
Армия и оружие

Российский военный спутник сгорел в атмосфере

Lenta.ru 07:40
Происшествия

Пожар в жилом доме в Королеве локализовали

Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
ТАСС 15:58
Политика

США ввели санкции против министра связи и информации Ирана

США ввели санкции против министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми, сообщает управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.
РИА Новости вчера в 10:38
Политика

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 14:23
Общество

Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Газета.Ru 11:32
Здоровье

Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав

Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Новости Саратова 06:31
Шоу-бизнес

«Нельзя столько жрать»: Галкин после ужина с Пугачевой раздавил весы

Наевшись вволю вкусностей, Галкин утром проснулся в прекрасном расположении духа, но вскоре утро омрачили весы.
RuNews24.ru 11:25
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Политика

«Единая Россия» начала готовиться к выборам Госдуму в 2021 году

Лидер партии Дмитрий Медведев на съезде раскритиковал «единороссов», которые идут на выборы самовыдвиженцами.
Эхо Москвы 14:00
Здоровье

Французский аддиктолог перечислила признаки появления алкоголизма

Невозможность ограничиться одним бокалом за вечер является симптомом алкогольной зависимости.
МИР 24 20 ноября в 21:22
Политика

Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ

Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Pravda.Ru вчера в 12:05
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru вчера в 10:59
Политика

Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на президентских выборах

Сенат Боливии принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на президентских выборах 20 октября, сообщает РИА Новости.
Российская газета 15:09
Политика

Путин обсудил с Гордеевым введение маркировки молочных продуктов

Вице-премьер Алексей Гордеев рассказал в субботу президенту России Владимиру Путину о том, как идет процесс введения маркировки молочной продукции в стране.
ТАСС 11:55
Происшествия

Стрелявший из окна машины «чеченский волк» извинился

Lenta.ru 16:23
Происшествия

В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика

В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
Российская газета 06:29
Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

RT на русском 11:09
Происшествия

В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
RT на русском 11:26
Происшествия

Глава подмосковного Чехова задержана по подозрению в мошенничестве

Как стало известно РЕН ТВ, обыски у главы подмосковного Чехова Марины Кононовой связаны уголовным делом, возбужденным за мошенничество в особо крупном размере.
РЕН ТВ 21 ноября в 08:53
Политика

Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии

Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
RT на русском вчера в 04:15
Космос

Американский энтомолог нашел на фото с Марса насекомых и змей

Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил, что обнаружил на фото, сделанных ровером Curiosity, следы обитателей, похожих на земных насекомых, а также рептилий.
Shraibikus News 21 ноября в 05:56
Здоровье

Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя

Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
ФАН вчера в 11:08
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии

Экспресс газета 00:40
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ

В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
RT на русском 14:23
Фигурное катание

Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
РБК 06:07
Происшествия

На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход

Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в подземный переход на востоке Москвы.
ТАСС 15:39
Политика

Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ на Украине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал работу миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине.
RT на русском 15:04
Единоборства

Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем

Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник, кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
ГЛАС.RU 03:09
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Общество

В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное