График строительства второй очереди космодрома Восточный для ракеты «Ангара» выдерживается. Об этом руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в субботу, 23 ноября, заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного

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