Экономика

Lenta.ruLenta.ruРогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
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Рогозин согласился с призывом снижать зависимость России от цен на нефть

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Рогозин согласен с тем, что России надо слезать с «нефтяной иглы»

News.ruвчера в 06:56

Рогозин: России надо слезать с «нефтяной иглы»

Ореанда-Новостивчера в 06:04

Глава Роскосмоса согласился с переходом на новую экономическую политику

ИА Красная Веснавчера в 08:10

Рогозин: российской экономике необходимо уходить от «нефтяной иглы»

ГЛАС.RUвчера в 05:03

Как России слезть с «нефтяной иглы»? Рогозин дал подсказку властям

Царьградвчера в 04:53

Рогозин согласился с вице-премьером Борисовым, что России надо слезать с «нефтяной иглы»

ТАССвчера в 04:31
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Общество

Wildberries сообщил о росте продаж одежды для офиса

На 139 и 113% соответственно увеличились продажи рабочих халатов и комбинезонов, рост продаж рабочих фартуков в то же время вырос на 67%, рабочих костюмов — на 52%.
РБК 03:00
Единоборства

Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176

Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Путешествия

В Крыму забронировали 70% мини-отелей и пансионатов

В Крыму забронированы на лето уже около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах. Глубина бронирования — до сентября.
BFM.ru 02:56
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Космос

NASA: шансы на отмену запуска Crew Dragon 50%

Газета.Ru вчера в 08:44
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Космос

Маск заявил о гордости для человечества от запуска корабля Crew Dragon

Известия вчера в 23:25
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Общество

Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru вчера в 15:20
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Политика

Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных.
Известия вчера в 07:29
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Общество

Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

Forbes 29 мая в 11:24
Общество

В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации

Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12
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Происшествия

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

РБК вчера в 03:03
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Политика

Правительство США выставило на продажу недвижимость в Гонконге

Правительство Соединенных Штатов продает недвижимость в элитном районе Гонконга.
РБК 02:08
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Здоровье

На Украине резко выросло число заболевших коронавирусом

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области — 3201.
Украина.ру 28 мая в 02:43
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Политика

Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке

Украинская промышленность не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская.
РИА Новости вчера в 20:48
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Политика

Меркель отказалась ехать в США на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель пока не планирует участвовать в очном саммите лидеров Группы семи (G7) в июне.
Профиль вчера в 06:04
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Здоровье

В Госдуме предложили включить в ОМС лечение от никотиновой зависимости

В программу обязательного медицинского страхования следует включить лечение пациентов с никотиновой зависимостью, считает член комитета Госдумы по охране здоровья психиатр-нарколог Борис Менделевич.
Коммерсантъ 02:38
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Политика

Путин предложил Совбезу обсудить открытие некоторых стран для туризма

Москва, 30 мая 2020, 15:52 — REGNUM Многие страны снимают введенные из-за коронавируса ограничительные меры, но некоторые к ним возвращаются, поэтому в России необходимо выработать позицию, как строить работу в этом случае.
REGNUM вчера в 08:52
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Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
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Общество

В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19

Пневмония диагностирована у 32 из 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2746, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 28 мая в 02:47
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Транспорт

В Мурманской области размыло железнодорожные пути

Би-порт вчера в 12:50
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Кино

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Аргументы и Факты 29 мая в 09:56
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Технологии

CEO Take-Two заявил, что Google Stadia не оправдала ожиданий

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил, что геймерам не очень понравилась реализация технологии потоковых игр в Google Stadia.
CyberSport.ru вчера в 17:40
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Происшествия

Американские губернаторы ввели комендантский час из-за протестов

Власти ряда американских штатов ввели комендантский час из-за протестов, вызванных гибелью афро-американца при задержании в Миннеаполисе, сообщило агентство Associated Press.
Интерфакс вчера в 22:24
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Общество

В Крыму выявили шесть новых носителей коронавируса

Симферополь, 30 мая 2020, 11:02 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан.
REGNUM вчера в 04:02
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Общество

В первый класс будут принимать по новым правилам

Например, в первый класс школы принимают детей, которым к моменту начала обучения исполнилось 6,5 года, если они не имеют противопоказаний по состоянию здоровья.
Российская газета вчера в 04:46
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Общество

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина задержали во время пикета

Ведомости 29 мая в 06:17
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Происшествия

Прокуратура просит РПЦ разобраться в истории с гибелью собак в монастырском приюте в Тульской области

Прокуратура Тульской области просил региональную епархию разобраться в деталях уничтожения приюта для собак в Свято-Казанском монастыре села Колюпаново.
Тульские новости 02:50
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Общество

Спасатели предупредили москвичей о надвигающейся на столицу грозе

Интерфакс 03:04
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Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
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Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 29 мая в 15:08
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Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса с 18 мая 2018. Герой Российской Федерации.
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