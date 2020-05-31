Политика

Lenta.ruLenta.ruРогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
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«Ельцина считаю предателем»: Рогозин подтвердил сказанное, напомнив историю

Царьград09:14

Рогозин удалил твит с критикой в адрес Ельцина

РБК08:19

Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост

Газета.Ru06:35

Дмитрий Рогозин назвал Ельцина предателем, после чего удалил пост

News.ru07:05

Рогозин назвал Ельцина предателем

Pravda.Ru04:16

Рогозин обвинил Ельцина в предательстве национальных интересов

URA.Ru04:05

Рогозин стер твит с критикой в адрес Ельцина

Lenta.ru04:54
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Общество

В ПФР рассказали, когда семьи получат выплату на детей с 3 до 16 лет

«Согласно результатам рассмотрения заявлений о единовременной выплате на детей от 3 до 16 лет, 10 миллионов семей получат эту меру поддержки 1 июня», — соообщили в ПФР.
СургутИнтерНовости вчера в 05:39
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Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Здоровье

На Алтае СК проверит информацию о сокращении врачей

Следователи СК в Алтайском крае организовали проверку информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости вчера в 04:20
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Политика

Рогозин заявил о спасении космонавтики от санкций шуткой про батут

Ранее 31 мая глава компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon вспомнил слова Рогозина о батуте и прокомментировал их словами «Батут работает!»
Известия 10:11
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Происшествия

Пострадавший в Миннеаполисе журналист из РФ рассказал о состоянии

Журналист из России Михаил Тургиев, пострадавший от слезоточивого газа в ходе протестов жителей Миннеаполиса, рассказал о своем самочувствии.
РЕН ТВ 12:27
Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 29 мая в 03:41
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Религия

В Подмосковье разрешили ходить в храмы

Вести.Ru 12:15
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
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Игры

Darkest Dungeon стала бесплатной в Steam до 1 июня

Discover24 вчера в 08:20
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Политика

МИД России опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Заявления о якобы изготовлении в России фальшивой валюты для Ливии не соответствует действительности, сообщили в МИД.
РИА Новости вчера в 14:42
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Армия и оружие

Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»

Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
Газета.Ru 05:05
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Политика

Трамп хочет отложить G7 и пригласить на него Россию

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что собирается отложить проведение саммита G7 до сентября и намерен пригласить на мероприятие четыре страны, включая Российскую Федерацию, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 01:17
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Политика

В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
Газета.Ru 04:23
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Политика

Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
RT на русском 12:38
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Политика

В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении

Говорит Москва 02:48
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Происшествия

Погибший в США Флойд и обвиняемый полицейский работали в одном клубе

По данным издания, 46-летний Флойд и 44-летний Чавен работали в одном латинском ночном клубе в Миннеаполисе.
РЕН ТВ вчера в 15:47
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Здоровье

Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
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Общество

Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
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Космос

Роскосмос запланировал в 2020 году испытание двух новых ракет

Испытания двух новых ракет запланированы Роскосмосом в этом году.
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Политика

Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

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Армия и оружие

На границе с Крымом пропал украинский военный

На украинском пункте пропуска «Чонгар» на государственной границе с Крымом пропал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
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Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
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Общество

Поющий «Траву у дома» Илон Маск взорвал Сеть

В Интернете после успешного запуска корабля Crew Dragon стало усиленно набирать просмотры ранее выложенное видео, на котором создатель компании SpaceX Илон Маск поет известный космический хит советской группы "Земляне" - "Трава у дома".
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Алексей Воробьев снялся в новом сериале от Netflix

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Космос

Запуск пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon оценили в «Роскосмосе»

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Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
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В США ширится протест под лозунгом «я не могу дышать»

В Соединенных штатах от Лос-Анджелеса до Майами и Чикаго ширятся акции протеста В крупных городах США введен комендантский час из-за растущих беспорядков и насилия Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 31.05.2020 (CHELINDUSTRY) В нескольких крупных городах США введен комендантский час из-за растущих протестов после убийства полицейскими чернокожего мужчины.
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Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей

Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
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В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый образец бронетехники

В Таджикистане на 201-й базе РФ создали новый бронеавтомобиль.
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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Ельцин Борис Николаевич
Советский и российский партийный, государственный и политический деятель. Первый президент Российской Федерации; в ноябре 1991 - июне 1992 года одновременно возглавлял «правительство реформаторов». С марта по май 1992 года исполнял обязанности министра обороны Российской Федерации.
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