Политика

Газета.RuГазета.RuРогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост

Пользователи Twitter обратили внимание, что свой пост Рогозин написал на 32 минуте старта американских астронавтов, когда от Рогозина ждали поздравления американских коллег. 31 мая в полдень Рогозин удалил всю ветку обсуждения вместе с этим постом.
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Рогозин удалил твит с критикой в адрес Ельцина

РБК08:19

Рогозин заявил, что Ельцин националист и предатель

Neva.Today03:35

Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост

Газета.Ru06:35

Рогозин назвал Ельцина предателем

Pravda.Ru04:16

Рогозин обвинил Ельцина в предательстве национальных интересов

URA.Ru04:05

Рогозин стер твит с критикой в адрес Ельцина

Lenta.ru04:54

Дмитрий Рогозин назвал Ельцина предателем, после чего удалил пост

News.ru07:05
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности

РИА Новости 08:19
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Политика

В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении

На борту Crew Dragon компании Илона Маска находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
Говорит Москва 02:48
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Армия и оружие

В ЛНР не зафиксировали обстрелов за сутки со стороны силовиков

"За 29 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
РИА Новости вчера в 01:26
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Армия и оружие

На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
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Общество

Где и как заболели коронавирусом в Самарской области

За прошедшие сутки в регионе выявлено 48 заболевших коронавирусом. 90,9 % новых случаев пришлось на Самару, Тольятти и Сызрань.
СОВА 29 мая в 05:25
231
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в эфире телеканала "Россия 1".
Московский Комсомолец 07:27
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Автоспорт

Владельцы «Формулы-1» хотят провести две гонки с реверсивным стартом

Газета.Ru 08:59
Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
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Политика

Львовский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма

Скандальный телеведущий из Львова Остап Дроздов заявил, что нужно ввести полную блокаду Крыма и Донбасса, и пожелал «сдохнуть» жителям этих территорий из-за поддержки президента Владимира Путина.
Взгляд.ру 07:40
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Происшествия

В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
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Политика

Трамп переносит саммит G7 на сентябрь и планирует пригласить Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Коммерсантъ вчера в 20:19
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Шоу-бизнес

Степаненко заявила, что уже простила Петросяна

Елена Степаненко рассказала, что уже простила своего бывшего мужа Евгения Петросяна, который бросил её ради молодой помощницы.
Pravda.Ru вчера в 11:05
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Происшествия

Прокуратура проверит действия полиции при изъятии детей в Оренбуржье

РБК 07:56
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Общество

МЧС снова предупредило москвичей о сильном дожде с грозой в Москве

МЧС снова предупредило москвичей о сильном дожде с грозой в Москве.
Эхо Москвы 04:05
9
Общество

Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
19
Политика

Трамп пообещал появление у США «величайших вооружений» в истории

Газета.Ru 06:58
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Космос

Запуск пилотируемого корабля SpaceX Crew Dragon оценили в «Роскосмосе»

3DNews 05:29
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Политика

Как США пытаются разорвать Китай на десятки удельных княжеств

США сделали целый ряд заявлений и инициатив, направленных на отрыв от Китая его автономий и разжигание межнациональных конфликтов в стране.
Взгляд.ру 05:45
9
Политика

ВЦИОМ: 93% россиян знают о голосовании по поправкам в Конституцию РФ

93% россиян знают о всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Моя Москва.онлайн вчера в 09:44
1,2K
Политика

МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса

Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
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Общество

Поющий «Траву у дома» Илон Маск взорвал Сеть

В Интернете после успешного запуска корабля Crew Dragon стало усиленно набирать просмотры ранее выложенное видео, на котором создатель компании SpaceX Илон Маск поет известный космический хит советской группы "Земляне" - "Трава у дома".
Московский Комсомолец 08:13
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Футбол

Малафеев объявил об уходе из «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита», а ныне спортивный менеджер сине-бело-голубых Вячеслав Малафеев объявил, что покидает клуб после 25 лет работы.
МР7.ру 08:33
Происшествия

Юрист сообщил о задержаниях в ходе пикетов в защиту адвокатов в Москве

В Москве правоохранители задержали семь человек во время проведения пикетов против уголовного преследования адвокатов.
РБК 08:37
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Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
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Происшествия

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
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Игры

Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS

Игромания.ру 28 мая в 09:18
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Происшествия

Беспорядки в США: во многих городах введен комендантский час

BFM.ru 08:31
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Кино

Финальный сезон: в сети появился трейлер новых эпизодов «Атаки титанов»

Токио, 29 мая 2020, 18:30 — REGNUM В сети появился трейлер четвёртого сезона аниме-сериала «Атака титанов».
REGNUM 29 мая в 11:30
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Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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Ельцин Борис Николаевич
Советский и российский партийный, государственный и политический деятель. Первый президент Российской Федерации; в ноябре 1991 - июне 1992 года одновременно возглавлял «правительство реформаторов». С марта по май 1992 года исполнял обязанности министра обороны Российской Федерации.
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