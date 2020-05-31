Политика
Lenta.ruРогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
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Политика
Рогозин назвал своё высказывание про «батут» предупреждением
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его высказывание 2014 года о том, что в случае введения санкций в отношении российской ракетно-космической отрасли США будут летать в космос с помощью батутов было не шуткой, а предупреждением.
RT на русском 10:15
Авто
АвтоВАЗ рассказал, когда обновится самая дорогая Lada 4x4
Семейство Lada 4x4 обновилось в начале текущего года, но самую дорогую версию внедорожника с приставкой Bronto "обошли стороной".
Новые автомобили 00:43
Происшествия
Губернатор Миннесоты принёс извинения пострадавшим журналистам
Губернатор Миннесоты Тим Уолз принёс извинения журналистам, которые были задержаны и на которых нападали полицейские в ночь на воскресенье, 31 мая.
RT на русском 11:26
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 29 мая в 10:05
Футбол
Вячеслав Малафеев заявил об уходе из «Зенита»
Телеканал Санкт-Петербург 06:32
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Армия и оружие
Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»
Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
Газета.Ru 05:05
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Общество
Глава Роспотребнадзора исключила одномоментное снятие ограничений
Режим ограничений, который был введен в связи с распространением коронавируса COVID-19, в России одномоментно снят не будет.
РБК 12:07
Шоу-бизнес
Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым
Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело 10:03
Политика
МИД России опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты
Заявления о якобы изготовлении в России фальшивой валюты для Ливии не соответствует действительности, сообщили в МИД.
РИА Новости вчера в 14:42
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС вчера в 18:56
Кино
«Малыш Йода» мог выглядеть не так уж мило. Опубликованы первые арты
Российская газета 09:10
Общество
Поющий «Траву у дома» Илон Маск взорвал Сеть
В Интернете после успешного запуска корабля Crew Dragon стало усиленно набирать просмотры ранее выложенное видео, на котором создатель компании SpaceX Илон Маск поет известный космический хит советской группы "Земляне" - "Трава у дома".
Московский Комсомолец 08:13
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Наука
Тараканье молоко может стать новым суперпродуктом
Машины и Механизмы 29 мая в 04:57
Общество
Попова рассказала о работе над экспресс-тестом на коронавирус
Роспотребнадзор работает над созданием экспресс-тестов для определения наличия новой коронавирусной инфекции.
Известия 11:14
Происшествия
Жуткое ДТП в Почепском районе произошло
Как сообщает издание "БрянскТоdау", сегодня в Почепском районе случилось страшное дорожно-транспортное происшествие.
Деснянская правда 07:25
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Общество
В московских парках нанесли разметку для социальной дистанции
«На дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Мосгорпарка.
RT на русском 09:58
Здоровье
В Тверской области 31% пациентов с коронавирусом находятся на лечении
Всего в ЦФО (без учета Москвы) на лечении находятся почти 67,2% людей, у которых диагностировали коронавирус, что выше общего показателя по России (56,5%).
Афанасий-бизнес 06:13
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Авто
Lamborghini Huracan с большим пробегом продают по рекордной цене
В салоне Royalty Exotic Cars поступило предложение о продаже популярного итальянского спорткара Lamborghini Huracan.
Faktom 11:35