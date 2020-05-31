Политика

Lenta.ruLenta.ruРогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
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«Ельцина считаю предателем»: Рогозин подтвердил сказанное, напомнив историю

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РБК08:19

Рогозин стер твит с критикой в адрес Ельцина

Lenta.ru04:54
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Политика

Рогозин назвал своё высказывание про «батут» предупреждением

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его высказывание 2014 года о том, что в случае введения санкций в отношении российской ракетно-космической отрасли США будут летать в космос с помощью батутов было не шуткой, а предупреждением.
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

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Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
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Ельцин Борис Николаевич
Советский и российский партийный, государственный и политический деятель. Первый президент Российской Федерации; в ноябре 1991 - июне 1992 года одновременно возглавлял «правительство реформаторов». С марта по май 1992 года исполнял обязанности министра обороны Российской Федерации.
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