Политика

Газета.RuГазета.RuРогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост

Пользователи Twitter обратили внимание, что свой пост Рогозин написал на 32 минуте старта американских астронавтов, когда от Рогозина ждали поздравления американских коллег. 31 мая в полдень Рогозин удалил всю ветку обсуждения вместе с этим постом.
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«Ельцина считаю предателем»: Рогозин подтвердил сказанное, напомнив историю

Царьград09:14

Рогозин стер твит с критикой в адрес Ельцина

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Дмитрий Рогозин назвал Ельцина предателем, после чего удалил пост

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Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост

Газета.Ru06:35

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Рогозин обвинил Ельцина в предательстве национальных интересов

URA.Ru04:05

Рогозин удалил твит с критикой в адрес Ельцина

РБК08:19
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Происшествия

В Вашингтоне вводится комендантский час из-за беспорядков

В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне вводится комендантский час в связи с распространением беспорядков, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.
ФАН 19:45
Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 29 мая в 12:17
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Общество

Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР

Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru вчера в 13:30
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Экономика

Крупнейшие банки РФ с 1 июня снизили эквайринговые комиссии для медицинских учреждений

Крупнейшие банки РФ с 1 июня снизили до 1% размер комиссии, которую они берут за прием платежных карт, для всех медицинских учреждений в соответствии с решением ЦБ.
ТАСС 17:10
Общество

В России изменят правила приема в первый класс

Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru 07:43
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Происшествия

В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи

Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru 09:55
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Здоровье

Онколог назвал признаки рака кожи на ранней стадии

При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
Клопс вчера в 11:47
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Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
1,1K
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Происшествия

В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих

В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
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Общество

Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM 17:00
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Шоу-бизнес

Настасья Шубская показала фото сразу после родов

Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46
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Здоровье

В Минздраве сравнили риск передачи коронавируса в больнице и магазине

29 мая кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что при нахождении в общественных местах следует соблюдать ряд правил, чтобы не заболеть COVID-19, возбудителем которого является коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 13:05
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Общество

Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
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Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина подала в суд на отца

В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ 06:39
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Космос

Curiosity обнаружил на Марсе свидетельства существования древнего ледяного озера

Аппарат Curiosity сумел обнаружить свидетельства наличия древнего озера на Марсе в кратере Гейл.
Дни24 29 мая в 07:56
Происшествия

В Европе у посольств США прошли акции протеста из-за гибели Флойда

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Футбол

«Тоттенхэм» отказался от трансфера Коутиньо

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» отказался от трансфера бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Marca.
Чемпионат 12:53
Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
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Армия и оружие

ВВС ЛНА маршала Хафтара объявили «охоту» на танки, переброшенные из Турции в Ливию

Отмечается, что авиация сил Хафтара «объявила охоту» на танки, которые привезены в Ливию из Турции.
Военное обозрение 08:57
Общество

Спикер Мосгордумы заработал за 2019 год почти 2 млрд рублей

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников за 2019 год задекларировал доход в 1,9 млрд рублей. Это в 79 раз больше, чем годом ранее.
Росбалт вчера в 14:32
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Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

Вести.Ru вчера в 00:25
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Гаджеты

В Сети провели тесты производительности новых бюджетных процессоров Intel

Рейтинг производительности новых бюджетных процессоров Intel появился в Сети, сообщает 29 мая портал Techpowerup.
ИА Красная Весна вчера в 14:04
Политика

Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка.
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«Аванпост» откроет кинопрокат в Японии

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Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая

Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
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Советский и российский партийный, государственный и политический деятель. Первый президент Российской Федерации; в ноябре 1991 - июне 1992 года одновременно возглавлял «правительство реформаторов». С марта по май 1992 года исполнял обязанности министра обороны Российской Федерации.
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