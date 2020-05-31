Пользователи Twitter обратили внимание, что свой пост Рогозин написал на 32 минуте старта американских астронавтов, когда от Рогозина ждали поздравления американских коллег. 31 мая в полдень Рогозин удалил всю ветку обсуждения вместе с этим постом.

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