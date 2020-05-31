Политика
Газета.RuРогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост
Пользователи Twitter обратили внимание, что свой пост Рогозин написал на 32 минуте старта американских астронавтов, когда от Рогозина ждали поздравления американских коллег. 31 мая в полдень Рогозин удалил всю ветку обсуждения вместе с этим постом.
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Происшествия
В Вашингтоне вводится комендантский час из-за беспорядков
В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне вводится комендантский час в связи с распространением беспорядков, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.
ФАН 19:45
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 29 мая в 12:17
Общество
Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР
Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru вчера в 13:30
Экономика
Крупнейшие банки РФ с 1 июня снизили эквайринговые комиссии для медицинских учреждений
Крупнейшие банки РФ с 1 июня снизили до 1% размер комиссии, которую они берут за прием платежных карт, для всех медицинских учреждений в соответствии с решением ЦБ.
ТАСС 17:10
Общество
В России изменят правила приема в первый класс
Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru 07:43
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru 09:55
Здоровье
Онколог назвал признаки рака кожи на ранней стадии
При первых признаках рака кожи Каприн рекомендовал сразу же обращаться к врачу.
Клопс вчера в 11:47
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Общество
Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM 17:00
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46
Здоровье
В Минздраве сравнили риск передачи коронавируса в больнице и магазине
29 мая кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что при нахождении в общественных местах следует соблюдать ряд правил, чтобы не заболеть COVID-19, возбудителем которого является коронавирус SARS-CoV-2.
Известия 13:05
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина подала в суд на отца
В эфире шоу «Секрет на миллион» телеканала НТВ, Ольга Зарубина призналась: дочь говорила ей, что хочет наложить на себя руки, но они справились с этой проблемой и теперь желают призвать к ответу Малинина.
Вокруг ТВ 06:39
Космос
Curiosity обнаружил на Марсе свидетельства существования древнего ледяного озера
Аппарат Curiosity сумел обнаружить свидетельства наличия древнего озера на Марсе в кратере Гейл.
Дни24 29 мая в 07:56
Футбол
«Тоттенхэм» отказался от трансфера Коутиньо
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» отказался от трансфера бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Marca.
Чемпионат 12:53
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Армия и оружие
ВВС ЛНА маршала Хафтара объявили «охоту» на танки, переброшенные из Турции в Ливию
Отмечается, что авиация сил Хафтара «объявила охоту» на танки, которые привезены в Ливию из Турции.
Военное обозрение 08:57
Общество
Спикер Мосгордумы заработал за 2019 год почти 2 млрд рублей
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников за 2019 год задекларировал доход в 1,9 млрд рублей. Это в 79 раз больше, чем годом ранее.
Росбалт вчера в 14:32
Общество
Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
Вести.Ru вчера в 00:25
Гаджеты
В Сети провели тесты производительности новых бюджетных процессоров Intel
Рейтинг производительности новых бюджетных процессоров Intel появился в Сети, сообщает 29 мая портал Techpowerup.
ИА Красная Весна вчера в 14:04
Политика
Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Среднемесячная температура на большинстве территории России будет около нормы в июне, "очагами тепла" станут Западная Сибирь, северная половина Красноярского края и Чукотка.
ТАСС 17:17
Кино
«Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Peterburg2.ru 17:22
Авто
Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая
Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru вчера в 14:28