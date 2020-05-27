Космос
News.ruРогозин назвал идею Маска бомбить Марс чудовищной
Идея основателя компании SpaceX Илона Маска бомбить ядерными зарядами Марс является прикрытием для выведения ядерного оружия в космос. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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Здоровье
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM 16:59
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru 04:48
Экономика
Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии
Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте.
Коммерсантъ 20:21
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
РИА Новости 16:53
Политика
Экс-глава Чувашии находится в реанимации в Петербурге
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга.
News.ru 11:15
Общество
Еще восемь больных коронавирусом появились на Сахалине
В Сахалинской области коронавирус подтвердился еще у восьми человек — все они прилетели двумя рейсами из Новосибирска и Москвы.
EastRussia 21:00
Армия и оружие
Кедми считает, что Россия сможет «стереть США с лица земли»
Военно-политический эксперт, бывший руководитель израильской спецслужбы Натив Яков Кедми заявил о том, что США опасаются военных конфликтов с Россией, так как понимают, что последует ядерный удар.
Политическая Экспертиза 11:20
Происшествия
Начальник и консультант управления архитектуры ЕАО отделались штрафом
В Еврейской автономной области начальник и консультант управления архитектуры и строительства признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.
Дебри-ДВ 04:23
Здоровье
Рост смертности трудоспособного населения зафиксировал Минздрав
Эксперт пояснил, в России возросла смертность населения трудоспособного возраста. Это вызвано, в том числе, употреблением алкоголя.
Live24 вчера в 06:34
Здоровье
Врачи попросили Путина ввести мораторий на уголовные дела против них
Врачи и юристы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить от уголовной ответственности медицинских работников, действия которых подпадают под несколько статей УК РФ, на время пандемии коронавирусной инфекции.
Daily Storm вчера в 16:08
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском 13:15
Политика
Пушков поддержал назвавшего посла Украины «карликом» Шредера
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-канцлера Германии Герхард Шредер, назвавшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника «карликом».
Известия 16:38
Общество
Почти половина заразившихся коронавирусом в Приморье выздоровели
Коронавирусную инфекцию удалось победить почти половине инфицированных жителей Приморского края, 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 21:15
Энергетика
Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей
Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей.
Lenta.ru 20:42
Энергетика
Цена июльского фьючерса нефти Brent падает на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила снижение и в моменте достигала отметки $34,26 за баррель, что на 5,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС 10:53
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Футбол
В Red Bull прокомментировали информацию о возможной покупке «Уфы»
Сообщается, что инвестиции в «Уфу» рассматривает австрийский концерн «Ред Булл», а также владельцы «Манчестер Сити», холдинг City Football Group.
ODDS.ru 06:36
Армия и оружие
В Донбассе заметили стягивание военной техники к линии разграничения
В Донбассе сразу на нескольких направлениях заметили скопление военной техники у линии разграничения.
Lenta.ru 11:48
Наука
В Германии разработали «живые» батарейки
HotGeo вчера в 04:43
Экономика
Российские компании решили оставить удаленку для сотрудников
Крупнейшие российские компании и промышленные предприятия рассматривают возможность оставить для части своих сотрудников удаленную работу после завершения пандемии коронавируса.
Lenta.ru 20:09
Политика
Лавров заявил о запрете Запада обращаться за помощью к России
Некоторые западные страны пользуются пандемией коронавируса для наказания неугодных правительств путем запрета обращаться за помощью к России.
РБК 20:51
Общество
Собянин предложил открыть непродуктовые магазины в Москве 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины в Москве.
Известия 10:58
Происшествия
На Сахалине задержали рыбаков с 30 тоннами живого синего краба
На Сахалине задержали промысловое судно с 30 тоннами живого синего краба. Рыбаки сильно превысили разрешенную квоту.
МИР 24 09:21
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон обвинила Меган Маркл в загруженности своего графика
Кейт Миддлтон винит Меган Маркл в загруженности своего графика Теперь супругам приходится работать в два раза больше, даже несмотря на то, что сейчас в стране введен карантин.
Вокруг ТВ 03:22
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Космос
Старт ракеты Маска с американцами к МКС отложен
На днях, говоря о грядущем старте американского частного корабля Crew Dragon к МКС, Рогозин подчеркнул, что 9 лет, пока Роскосмос запускал всех иностранных астронавтов к станции, на России лежала колоссальная ответственность, хотя госкорпорация и зарабатывала на этом деньги.
Газета.Ru 16:44
Киберспорт
Из Metro Exodus убрали антипиратскую защиту Denuvo
Поддержка антипиратской защиты прекращена на всех сервисах, где есть игра, — в Steam, Epic Games Store и Xbox Game Pass.
CyberSport.ru 09:45
Гаджеты
Первый монитор Redmi от Xiaomi получил безрамочный дизайн при цене $70
Любимый город 16:33
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26