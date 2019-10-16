Общество

РИА НовостиРИА НовостиРогозин назвал высокую аварийность «Роскосмоса» мифом

Ранее "Роскосмос" в своем отчете опубликовал информацию, что среднегодовой уровень аварийности неуклонно снижается.
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с чего всё началось

Рогозин назвал высокую аварийность «Роскосмоса» мифом

По словам Рогозина, неполадки при запуске космической техники существовали всегда, просто раньше о них не говорили. В качестве примера он привел данные, согласно которым СССР осуществил к Луне 54 запуска, но только 17 из них оказались успешными.
РИА Новости06:25

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Рогозин назвал мифом высокую аварийность космических аппаратов в России

РБК08:00

Рогозин описал работу «Роскосмоса» словами «у нас давно стоит и не падает»

Известия06:56

Рогозин назвал высокую аварийность «Роскосмоса» мифом

РИА Новости06:25

Рогозин: у нас давно уже стоит и не падает

Вести.Ru06:42

Рогозин счел стереотипом мнение о высокой аварийности космической техники в РФ

Интерфакс06:32

Рогозин назвал стереотипом мнение о высоком уровне аварийности космической техники РФ

ТАСС06:26

Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет

Ведомости06:47
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 13:03, Вашингтон
Происшествия

В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

Коммерсантъ 10:16
Авто

На новых автомобилях запретят ездить без номеров

Как сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, с 1 января грядущего года в России вступят в силу новые изменения законодательства, которые предусматривают запрет на перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров.
SpeedMe вчера в 06:42
Общество

Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске

Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Тимати и Анастасия Решетова стали родителями

Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Газета.Ru 11:57
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Политика

Сербская часть «Турецкого потока» будет завершена к концу года

Сербская часть газопровода "Турецкий поток" будет завершена к концу года.
ТАСС 14 октября в 05:27
Армия и оружие

Эрдоган обвинил главу МИД Германии в непрофессионализме

Критика президента последовала после того, как глава МИД Германии Хайко Маас сообщил о планах ограничить экспорт оружия.
Rambler News Service 12:56
Политика

Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК

Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
RT на русском 10:42
Армия и оружие

Трамп одобрил российскую помощь Сирии

Если Россия оказывает помощь Сирии, то это отлично для Москвы, считает президент США Дональд Трамп.
Lenta.ru 11:09
Технологии

В джунглях Камбоджи найдена затерянная столица Кхмерской империи

Исследователям было известно, что ещё до Ангкора – в конце 8 века и в первой половине 9 века – у кхмеров была другая столица, город Махендрапарвата.
Вести.Наука 07:44
Игры

Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры

Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.
News.ru 11:24
Происшествия

Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании

Lenta.ru вчера в 10:34
Экономика

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru 14 октября в 07:19
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Кино

Сериал «Екатерина. Самозванцы» готовится к премьере

Сюжет сериала расскажет о становлении Российской империи, о личной драме Екатерины II и неожиданно появившихся самозванцах.
UfacityNews.ru 04:26
Кино

Новой женщиной-кошкой в «Бэтмене» станет актриса Зои Кравиц

Американская актриса Зои Кравиц сыграет роль женщины-кошки в новом фильме «Бэтмен».
МИР 24 вчера в 05:01
Транспорт

ГИБДД придумала новый способ измерять скорость российских водителей

Lenta.ru 12:20
Здоровье

Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле»

По словам врача и телеведущего Сергея Агапкина, "ком в горле" может быть признаком эзофагита, стеноза, дивертикулы и даже в некоторых случаях рака пищевода.
Российская газета 00:10
Политика

Украина потребовала роспуска ДНР и ЛНР

Украина приступит к выполнению важнейшей части Минских соглашений только после того, как Донецкая и Луганская народные республики прекратят свое существование, заявила Дарья Олифер, представляющая Леонида Кучму (представителя Украины в контактной группе по Донбассу).
Хакасия-Информ 03:31
Происшествия

В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда

Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.
Известия 05:25
Армия и оружие

Швейцария ослабила санкции против Сирии из-за турецкой операции

На официальном портале Федерального совета было указано на то, что исключения в санкционном режиме для транзакции финансовых средств отдельным личностям, компаниям и организациям, которые на данный момент находятся под санкциями, при условии если такие меры нужны для обеспечения гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии.
ГЛАС.RU 12:05
Культура

Масштабная выставка Василия Поленова открывается в Третьяковке

Выставка "Василий Поленов", приуроченная к 175-летию со дня рождения художника, открывается в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
Радио Культура вчера в 12:25
Гаджеты

Google больше не считает VR на смартфонах перспективным направлением

Новые смартфоны Pixel не поддерживают Daydream, а сама Google прекратила продажи своих гарнитур и сертификацию сторонних.
iXBT.com 09:26
Музыка

Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

Позднее член НОТУ Александра Кольцова в эфире телеканала «Прямой» заявила, что в случае победы России на Евровидении-2019 Украина откажется от участия в конкурсе в 2020 году.
RT на русском 12:43
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
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Политика

Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
РБК 07:07
Общество

Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр

Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru 05:52
Культура

Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя

Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
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Происшествия

Суд арестовал новых фигурантов «московского дела»

Напомним, Следственный комитет вчера, 15 октября, предъявил обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) пяти новым фигурантам «московского дела».
Коммерсантъ 09:06
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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