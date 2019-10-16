По словам Рогозина, неполадки при запуске космической техники существовали всегда, просто раньше о них не говорили. В качестве примера он привел данные, согласно которым СССР осуществил к Луне 54 запуска, но только 17 из них оказались успешными.

с чего всё началось

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