Общество
РИА НовостиРогозин назвал высокую аварийность «Роскосмоса» мифом
Ранее "Роскосмос" в своем отчете опубликовал информацию, что среднегодовой уровень аварийности неуклонно снижается.
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с чего всё началось
По словам Рогозина, неполадки при запуске космической техники существовали всегда, просто раньше о них не говорили. В качестве примера он привел данные, согласно которым СССР осуществил к Луне 54 запуска, но только 17 из них оказались успешными.РИА Новости06:25
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Происшествия
В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь
Авто
На новых автомобилях запретят ездить без номеров
Как сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, с 1 января грядущего года в России вступят в силу новые изменения законодательства, которые предусматривают запрет на перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров.
Общество
Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова стали родителями
Модель Анастасия Решетова и исполнитель Тимати стали родителями. Фотографией ребенка Тимати поделился в своем Instagram.
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Политика
Сербская часть «Турецкого потока» будет завершена к концу года
Сербская часть газопровода "Турецкий поток" будет завершена к концу года.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил главу МИД Германии в непрофессионализме
Критика президента последовала после того, как глава МИД Германии Хайко Маас сообщил о планах ограничить экспорт оружия.
Политика
Путин выступил за диверсификацию производства в ОПК
Российский президент Владимир Путин заявил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий оборонно-промышленного комплекса должны быть нацелены на решение задач, связанных с диверсификацией производства.
Армия и оружие
Трамп одобрил российскую помощь Сирии
Если Россия оказывает помощь Сирии, то это отлично для Москвы, считает президент США Дональд Трамп.
Технологии
В джунглях Камбоджи найдена затерянная столица Кхмерской империи
Исследователям было известно, что ещё до Ангкора – в конце 8 века и в первой половине 9 века – у кхмеров была другая столица, город Махендрапарвата.
Игры
Авторы Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 отложили релиз игры
Студия Hardsuit Labs объявила о переносе даты выхода Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Игра не поступит в продажу в марте, однако всё равно должна выйти до 2020 года.
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Кино
Сериал «Екатерина. Самозванцы» готовится к премьере
Сюжет сериала расскажет о становлении Российской империи, о личной драме Екатерины II и неожиданно появившихся самозванцах.
Кино
Новой женщиной-кошкой в «Бэтмене» станет актриса Зои Кравиц
Американская актриса Зои Кравиц сыграет роль женщины-кошки в новом фильме «Бэтмен».
Здоровье
Врач объяснил, о чем сигнализирует «ком в горле»
По словам врача и телеведущего Сергея Агапкина, "ком в горле" может быть признаком эзофагита, стеноза, дивертикулы и даже в некоторых случаях рака пищевода.
Политика
Украина потребовала роспуска ДНР и ЛНР
Украина приступит к выполнению важнейшей части Минских соглашений только после того, как Донецкая и Луганская народные республики прекратят свое существование, заявила Дарья Олифер, представляющая Леонида Кучму (представителя Украины в контактной группе по Донбассу).
Происшествия
В Архангельске возбудили дело из-за попытки самосуда
Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело в отношении четверых жителей областного центра, пытавшихся совершить самосуд над мужчиной.
Армия и оружие
Швейцария ослабила санкции против Сирии из-за турецкой операции
На официальном портале Федерального совета было указано на то, что исключения в санкционном режиме для транзакции финансовых средств отдельным личностям, компаниям и организациям, которые на данный момент находятся под санкциями, при условии если такие меры нужны для обеспечения гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии.
Культура
Масштабная выставка Василия Поленова открывается в Третьяковке
Выставка "Василий Поленов", приуроченная к 175-летию со дня рождения художника, открывается в Новой Третьяковке на Крымском Валу.
Гаджеты
Google больше не считает VR на смартфонах перспективным направлением
Новые смартфоны Pixel не поддерживают Daydream, а сама Google прекратила продажи своих гарнитур и сертификацию сторонних.
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
Позднее член НОТУ Александра Кольцова в эфире телеканала «Прямой» заявила, что в случае победы России на Евровидении-2019 Украина откажется от участия в конкурсе в 2020 году.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Политика
Зеленский назвал условия реализации «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия включения в украинское законодательство так называемой «формулы Штайнмайера».
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
Происшествия
Суд арестовал новых фигурантов «московского дела»
Напомним, Следственный комитет вчера, 15 октября, предъявил обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) пяти новым фигурантам «московского дела».