с чего всё началось

Единоборства Кокляев опубликовал видео драки с Емельяненко Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев выложил в своем Instagram-аккаунте видеозапись драки с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

Армия и оружие Йеменские хуситы предупредили о новых ударах по Саудовской Аравии Правящие на севере Йемена хуситы объявили, что собираются нанести новые удары по Саудовской Аравии, передает телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на заявление Высшего политсовета хуситов.

Происшествия В Париже мужчина напал на полицейских в участке Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году Среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года составит в среднем 1 тыс. рублей.

Политика Джонсон потребовал от ЕС гибкости в вопросе Brexit Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Евросоюз проявить готовность по вопросу Brexit.

Политика На Украине прошли акции против «формулы Штайнмайера» В ряде украинских городов вечером 2 октября продолжились акции против согласования Киевом «формулы Штайнмайера» по урегулированию в Донбассе.

Политика Преподаватель из США назвал открытием визит в Крым Преподаватель медицинской биологии из США, прибывший в Крым в составе иностранной делегации, Майкл Луис Уоттс заявил, что посещение полуострова стало для него открытием.

Здоровье В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.

Культура Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.

Политика В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Футбол Промес в шутку облил партнера по команде водой и получил жесткий ответ В прошлом Промес выступал за «Спартак». Марокканцу это не понравилось, и он ответил голландцу, выплеснув на него свою бутылку с водой.

Армия и оружие В ДНР солдата ВСУ приговорили к 30 годам тюрьмы Воскобойник лишен свободы на 30 лет за ведение террористической деятельности. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ДНР.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Космос Американцы испытали водно-плазменный двигатель Американская компания Momentus провела испытания компонентов своего космического аппарата Vigoride, среди которых и водно-плазменный двигатель.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Хоккей Награды олимпийского чемпиона Белошейкина выкупил его племянник Племянник хоккеиста Евгения Белошейкина выкупил его награды на аукционе Германии.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.