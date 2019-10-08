Экономика
ИнтерфаксРогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева
В "Роскосмосе" назвали причину многомиллиардных долгов Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.
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с чего всё началось
Роскосмос обнаружил причины финансовых долгов Центра Хруничева, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам при посещении ведущего предприятия отечественной ракетно-космической отрасли.РИА Новости06:15
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Омский «Полет» позволит Центру Хруничева через пять лет выйти на чистую прибыль
Вечерний Омск. Неделя08:05
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Аргументы и Факты вчера в 20:09
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В Париже мужчина напал на полицейских в участке
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МС-21 экстренно сел в Жуковском
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Преподаватель медицинской биологии из США, прибывший в Крым в составе иностранной делегации, Майкл Луис Уоттс заявил, что посещение полуострова стало для него открытием.
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В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
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Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские
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Футбол
Промес в шутку облил партнера по команде водой и получил жесткий ответ
В прошлом Промес выступал за «Спартак». Марокканцу это не понравилось, и он ответил голландцу, выплеснув на него свою бутылку с водой.
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В Севастополе загорелся ракетный катер «Шуя»
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Армия и оружие
В ДНР солдата ВСУ приговорили к 30 годам тюрьмы
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КП - Донецк 06:38
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Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
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Племянник хоккеиста Евгения Белошейкина выкупил его награды на аукционе Германии.
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В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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Путин назвал Иорданию важным партнером России
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