Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРогозин назвал причину долгов Центра имени Хруничева

В "Роскосмосе" назвали причину многомиллиардных долгов Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева.
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с чего всё началось

«Роскосмос» нашел причину проблем Центра Хруничева

Роскосмос обнаружил причины финансовых долгов Центра Хруничева, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин журналистам при посещении ведущего предприятия отечественной ракетно-космической отрасли.
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Рогозин уточнил причину долгов Центра имени Хруничева

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Рогозин сообщил о 44 млрд руб. на спасение Центра им. Хруничева

РБК08:02

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РИА Новости06:27
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Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
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Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ

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Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. С 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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