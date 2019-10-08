с чего всё началось

Происшествия Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.

Армия и оружие В России завершают модернизацию пушки «Малка» и миномета «Тюльпан» В России завершают модернизацию одной из самых мощных самоходных пушек в мире - "Малки" и миномета 2С4 "Тюльпан".

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.

Единоборства Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Культура В Москве назовут имена победителей телевизионной премии ТЭФИ Имена победителей индустриальной телевизионной премии ТЭФИ назовут в среду в Московском театре мюзикла.

Политика Владельца телеканала «112 Украина» допросили по статье о терроризме Владельца медиахолдинга, в который входят украинские телеканалы «112 Украина» и NEWSONE, депутата Верховной рады Тараса Козака допросили по трём статьям, в том числе по статье о терроризме.

Общество Инициатора бунта детских онкологов в центре Блохина отстранили Замглавы НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич (на фото третий слева) отстранен от должности исполняющего обязанности завотделения, сообщает Газета.ру Менткевич был инициатором видеообращения группы детских онкологов, в котором врачи пожаловались на плохие условия, в которых лечат детей.

Армия и оружие Среди погибших в Ливии российских наемников был житель Кубани Источники сообщили изданию, что в Россию начали доставлять тела бойцов ЧВК Вагнера, погибших в результате авиаудара, который самолеты Правительства национального согласия нанесли по наемникам, воевавшим на стороне армии поддерживаемого Россией фельдмаршала Халифы Хафтара.

Политика «Нафтогаз» потребовал от Газпрома разблокировать туркменский газ Как сообщало ИА REGNUM, после сентябрьских переговоров по газу в формате ЕС-Украина-Россия министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев может закупить российский газ у «других поставщиков».

Шоу-бизнес Гуф: Кети Топурия скрывала от меня, что она замужем Гуф признался, что как только стал встречаться с Кети Топурией три года назад, он практически перестал писать новые треки и вновь начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва.

Футбол Президент «Ростова» высказался о возможном уходе Карпина в «Спартак» Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера команды Валерия Карпина на пост наставника московского «Спартака».

Политика Зеленский назначил Данилова вместо Данилюка на пост главы СНБО Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

Политика Глава Росгидромета Яковенко ушел в отставку Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко ушел в отставку по собственному желанию, сообщает Znak.com со ссылкой на источники в правительстве России.

Политика Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.

Политика Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

Армия и оружие В США назвали самый мощный российский самолет Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.

Политика Путин назвал Иорданию очень важным партнёром России «Иордания всегда была для нас очень важным партнёром на Ближнем Востоке, в прошлом году мы отметили 55-летие установления дипломатических отношений между нашими странами», — цитирует президента России Интерфакс.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.