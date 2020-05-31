Политика
RT на русскомРогозин назвал своё высказывание про «батут» предупреждением
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что его высказывание 2014 года о том, что в случае введения санкций в отношении российской ракетно-космической отрасли США будут летать в космос с помощью батутов было не шуткой, а предупреждением.
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 12:17, Ашберн
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Армия и оружие
Avia.pro: РФ закрывает израильским F-35 единственный путь в Сирию
Недвижимость.RU 06:31
Политика
Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.
РИА Новости 09:17
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Кино
Режиссёр Дэвид Эйер назвал причину провала фильма «Отряд самоубийц»
Актуальные Новости 10:17
Футбол
Сын Тюрама отпраздновал гол, встав на колено в память о Джордже Флойде
Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам, сын бывшего защитника сборной Франции Лилиана Тюрама, отпраздновал свой гол в ворота «Униона» (4:1), напомнив о гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Чемпионат 11:49
Общество
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка
Российская газета вчера в 21:57
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 29 мая в 10:05
Общество
В Челябинской области отменили обязательный карантин для москвичей
Челябинск, 31 мая 2020, 11:01 — REGNUM В Челябинской области с 31 мая отменён обязательный карантин для лиц, прибывших из Москвы, Петербурга и Московской области.
REGNUM 04:01
Космос
Марсианский город будут строить Объединенные Арабские Эмираты
LentaChel.ru 29 мая в 11:20
Футбол
Мауро Икарди подписал четырехлетний контракт с «ПСЖ»
РИА Новости 07:18
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Здоровье
Вакцинацию от гриппа могут провести раньше из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
РИА Новости 11:27
Общество
Все говорит о том, что губернатор откажется ослаблять режим. Но есть шансы на неожиданное решение
В субботу в Свердловской области выявили 261 заразившегося COVID-19, а в воскресенье — еще 265.
Екатеринбург Онлайн 06:41
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Футбол
Дубль Тюрама помог гладбахской «Боруссии» разгромить «Унион»
В матче 29-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» из Менхенгладбаха на своем поле разгромила «Унион» со счетом 4:1.
Sport24.ru 11:22
Здоровье
Частные больницы РФ смогут получать субсидии на выплаты медикам
Частные больницы в России смогут получать субсидии на выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с коронавирусом, заявила пресс-служба кабмина.
Народные новости вчера в 07:12
Наука
Причиной второго крупнейшего вымирания в истории назвали потерю озона
Сайт интересных новостей 28 мая в 13:04
Происшествия
Губернатор Миннесоты принёс извинения пострадавшим журналистам
Губернатор Миннесоты Тим Уолз принёс извинения журналистам, которые были задержаны и на которых нападали полицейские в ночь на воскресенье, 31 мая.
RT на русском 11:26
Кино
Как Клинту Иствуду удается сохранять бодрость в 90 лет
Иствуд снялся еще в двух фильмах Серджио Леоне - «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой», они образовали так называемую «долларовую трилогию», которая в конце концов была выпущена в США и быстро сделала суперзвездами как актера, так и режиссера (к которому потом Фонда и Бронсон, отвергшие роль Человека без имени, бросились сниматься уже сами).
Комсомольская правда вчера в 18:02
Армия и оружие
Украина провела успешные испытания ракеты «Нептун»
Украина провела испытательные пуски со своего нового комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", стрельбы прошли на полигоне "Алиби" в Одесской области.
Газета.Ru 05:05
Кино
«Аванпост» покажут в кинотеатрах Японии
Одним из первых фильмов, которые снова начнут показывать на широких экранах в кинотеатрах Японии после возобновления их работы, станет российский «Аванпост».
NewInform 09:55
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о чувствах к Петросяну после развода
Актриса Елена Степаненко простила бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна, после развода.
РЕН ТВ вчера в 17:37
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18