Политика

ИзвестияИзвестияРогозин рассказал о невозможности объединения усилий с Маском

«Роскосмос» и SpaceX не могут объединить усилия для освоения космоса, так как компания Илона Маска работает на военное ведомство США, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Twitter, отвечая на вопрос подписчика.
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с чего всё началось

Рогозин не хочет объединять усилия с Маском

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил, что не хочет объединять усилия с деятельностью SpaceX, поскольку компания Илона Маска работает в интересах американских военных.
РИА Новости12:40

Подробнее о событии

Рогозин объяснил нежелание объединять усилия с Маском

Lenta.ru13:16

Рогозин объяснил нежелание объединять усилия с Илоном Маском

Комсомольская правда14:29

Рогозин высказался против объединения с Илоном Маском

ТАСС14:13

Рогозин объяснил невозможность объединения усилий в космосе с Маском

РБК16:17

Рогозин объяснил, почему не может объединиться с Маском

RT на русском12:59

Рогозин не хочет объединяться с Маском

Вести.Ru12:55

Рогозин не хочет объединять усилия с Маском

РИА Новости12:40
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Культура

Twitch не выплатил стримеру 14 тысяч долларов за подписчиков

Стример VarsityGaming утверждает, что Twitch должен ему около 20 тысяч канадских долларов (14 тысяч американских долларов).
Cyber.sports.ru вчера в 07:23
Культура

Анатолий Цой поделился эмоциями после победы над Долиной в шоу «Маска»

Пятый канал 15:41
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Галкин рассказал о брачном контракте с Пугачевой

Шоумен и юморист Максим Галкин опроверг слухи о том, что певица и его супруга Алла Пугачева прежде, чем выйти за него замуж, составила брачный договор.
Газета.Ru 06:56
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Общество

Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России

В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости 19:17
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Общество

В Северной Корее сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына

На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи в воскресенье утром сообщило об активной деятельности лидера страны.
Известия вчера в 20:24
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Интерфакс 11:56
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Политика

Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Суть событий 12:19
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Здоровье

Врачи рекомендуют принимать витамин D на самоизоляции

При длительном нахождении дома появляется большой риск дефицита витамина D, который укрепляет кости, зубы и мышцы, а также оказывает общеукрепляющее действие на организм.
RuNews24.ru 24 апреля в 05:28
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Общество

В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

РИА Новости 11:03
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Гаджеты

Видеоблогер показал разницу между камерами iPhone SE 2020 и iPhone 11

Видеоблогер на YouTube-канале SuperSaf сравнил смартфоны iPhone SE 2020 и iPhone 11.
Актуальные Новости вчера в 14:45
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Политика

Трамп возмутился публикацией NYT о своих привычках на работе

Президент США Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times о его распорядке рабочего дня.
РБК 19:24
Общество

Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 12:37
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Общество

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

По состоянию на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 17:01
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Общество

PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко

В компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей.
РИА Новости 18:04
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Наука

Мел-палеогеновое вымирание увеличило мозг птиц

N+1 24 апреля в 11:14
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Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
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Гаджеты

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
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Общество

В Московской духовной академии выявили коронавирус у 52 человек

В Московской духовной академии в Сергиевом Посаде обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19 у 52 человек, в том числе девять находятся в больнице.
RT на русском 12:45
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
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Футбол

Чиро Иммобиле: В «Севилье» понял, что Эмери ничего не соображает

Чиро Иммобиле, c 27 голами возглавляющий список лучших бомбардиров нынешнего сезона серии А, рассказал о том, как играл за Севилью под руководством Унари Эмери в 2015 году.
Советский спорт 14:07
Общество

Мишустин утвердил правила субсидирования туроператоров

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое регламентирует выделение туроператорам в 2020 году субсидий на возмещение затрат, вызванных пандемией коронавируса.
РБК 12:42
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Общество

В России продлён срок действия сертификатов на жилье для молодых семей

Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев.
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Шоу-бизнес

Фанаты заподозрили Любовь Успенскую в нарушении режима самоизоляции

Отсюда у поклонников и назрел вопрос: то ли Успенская умело пользуется фотошопом, или же не прекращает омолаживающие процедуры, и посещает салоны красоты, нарушая режим общероссийской самоизоляции.
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Технологии

«Умный» контейнер: новые технологии в обращении с ТКО

Сквозные цифровые технологии для мусора На двух контейнерных площадках для раздельного сбора мусора, которые расположены в городах Казань и Иннополис, появились "умные" контейнеры.
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Общество

Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новой редакции КоАП

«По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — говорится в сообщении министерства.
Ведомости 18:56
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Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
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Энергетика

Новак дал прогноз по спросу на нефть

Минэнерго России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть, в противном случае может произойти коллапс.
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Экономика

Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском 02:32
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Здоровье

Профессор РАН назвал сроки смягчения ограничений из-за COVID-19

Речь о смягчении ограничительных мер в Москве, принятых на фоне угрозы распространения коронавируса, может идти в случае, если прирост случаев заражения будет стабильно ниже пяти процентов.
РИА Новости 19:08
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Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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