Общество
Lenta.ruРогозин обозначил сроки существования МКС
25 мая Рогозин сообщил, что пока неясно, будет ли новая станция международной или национальной. Однако он заявил о необходимости создания новой станции, поскольку МКС будут использовать еще 7-10 лет.
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Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем
Московский Комсомолец вчера в 12:32
Общество
Собянин предложил разрешить в Москве непродовольственную торговлю
Власти Москвы предлагают с 1 июня открыть продовольственную и непродовольственную торговлю, а также часть бытовых услуг.
RT на русском вчера в 09:02
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
Технологии
Huawei определилась с заменой для YouTube на своих смартфонах
Видео-сервис Dailymotion на замену запрещенного YouTube выбрала для своих смартфонов китайская Huawei, сообщила 26 мая пресс-служба Dailymotion.
ИА Красная Весна вчера в 13:57
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 04:32
Происшествия
В Томске потушили пожар в пустом торговом центре
Пожарные в Томске рано утром в четверг потушили пожар, вспыхнувший в крупном торговом центре "Город" на площади 200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Томской области.
РИА Новости 00:13
Армия и оружие
Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе
К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).
РБК вчера в 17:30
Музыка
Клип Little Big может установить новый рекорд «Евровидения»
Культуромания 26 мая в 08:56
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное
Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных.
Ведомости вчера в 11:46
Общество
В Амурской области врач с коронавирусом приняла около 100 пациентов
RT на русском вчера в 23:17
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru вчера в 06:36
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину затравили после того, как она переболела коронавирусом
Надежда Бабкина тяжело перенесла коронавирус: она пережила искусственную кому и долгое время лежала в больнице.
Амур.инфо вчера в 21:52
Здоровье
Иммунолог предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
На первой фазе исследователи проверяют вакцину на небольшой группе людей, и китайским ученым удалось добиться положительных результатов, несмотря на небольшие побочные эффекты у испытуемых.
РИА Новости вчера в 20:21
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Политика
День парада Победы в России могут сделать выходным
Европейско-Азиатские новости вчера в 07:28
Здоровье
В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи
Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорт Магас для помощи Ингушетии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией прилетела направленная в регион мэром Москвы Сергеем Собяниным бригада врачей.
REGNUM вчера в 23:52
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru вчера в 16:34
Происшествия
Нарушения на складе сети «Красное и белое» повлекли уголовное дело
Екатеринбург, 28 мая 2020, 05:53 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в связи со вспышкой коронавируса на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 22:53
Происшествия
В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском вчера в 06:02
Здоровье
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
REGNUM вчера в 16:59
Политика
28 мая в России отмечается День пограничника
Наряду со всеми пограничниками страны и жителями регионов, где дислоцированы пограничные органы, отметят профессиональный праздник и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по КБР.
РИА Кабардино-Балкария вчера в 09:09
Наука
Названа странная особенность коронавируса
Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru вчера в 03:25
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
Армия и оружие
США показали перехват своего самолета-разведчика российскими Су-35
Два российских истребителя Су-35 совершили перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A, сообщила пресс-служба 6-го флота США.
Ruposters.ru вчера в 04:48
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Происшествия
Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
Восемь минут и задержанный, и прохожие умоляли не душить его. Полицейский остановился только когда Джордж Флойд потерял сознание.
Вести.Ru вчера в 14:38
Происшествия
Вахтовики пытались сбежать из обсерватора в Казани
Полицейские в Казани задержали восьмерых вахтовиков из Омской и Тюменской областей, а также Башкирии, пытавшихся сбежать из обсерватора в казанском санатории «Ливадия».
Коммерсантъ Казань вчера в 16:51
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
1. Мэр продлил режим самоизоляции в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 14 июня.
Lenta.ru вчера в 09:28