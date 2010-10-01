Космос

News.ruNews.ruРогозин обсудит миссию «ЭкзоМарс-2020» с главой ЕКА

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер проведут видеоконференцию по совместной миссии «ЭкзоМарс-2020». Личная встреча топ-менеджеров и пресс-конференция в Москве отменены.
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Европейское космическое агентство ограничило поездки сотрудников

REGNUM09 марта в 06:24

Рогозин обсудит миссию «ЭкзоМарс-2020» с главой ЕКА

News.ru10 марта в 09:05
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Европейское космическое агентство
Международная организация, созданная в 1975 году в целях исследования космоса. ЕКА состоит из 22 постоянных членов, в некоторых проектах также принимает участие Канада.
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