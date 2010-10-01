Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер проведут видеоконференцию по совместной миссии «ЭкзоМарс-2020». Личная встреча топ-менеджеров и пресс-конференция в Москве отменены.

Политика Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.

Космос Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу «Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.

Гаджеты Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro Max на замену Redmi Note 8 Работает Redmi Note 9 Pro Max на базе процессора Qualcomm Snapdragon 720, оснащен от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной стандарта UFS 2.1.

Финансы Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.

Музыка Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.

Финансы Курс доллара превысил 73 рубля впервые с 2016 года Москва, 11 марта 2020, 22:13 — REGNUM Курс доллара на торгах вечером 11 марта поднимался выше 73 рублей впервые с марта 2016 года.

Политика Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».

Энергетика Нефть подешевела на 4% после запрета на въезд в США для европейцев Цены на нефть падают на 4%, азиатские рынки акций снижаются на 4-5% в четверг после того, как президент США Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд в страну для граждан входящих в Шенгенскую зону стран из-за распространения коронавируса.

Политика Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.

Общество Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Футбол Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса, сообщается на сайте радиостанции La Cadena SER.

Политика Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.