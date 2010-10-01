Космос
News.ruРогозин обсудит миссию «ЭкзоМарс-2020» с главой ЕКА
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер проведут видеоконференцию по совместной миссии «ЭкзоМарс-2020». Личная встреча топ-менеджеров и пресс-конференция в Москве отменены.
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Наука
Сидеть на корточках оказалось полезно для здоровья
Авторы научной работы отметили, что хадза обычно сидели на корточках или на коленях.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Авто
Автомобили подорожают на 10% из-за ослабления рубля
Аналитики предсказывают увеличение стоимости автомобилей в России на 10% из-за цен на нефть и курса валют.
Политика
Большинство регионов уже поддержали поправки в Конституцию
Законодательные собрания двух третей российских регионов решили поддержать поправки в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные голосований.
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Авто
Datsun on-DO получил новую комплектацию
Комплектация Comfort стала доступна для седана Datsun on-DO в рестайлинговой версии.
Футбол
У защитника «Ювентуса» Ругани диагностировали коронавирус
Кино
Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон
Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Космос
Россия и Европа из-за коронавируса перенесли запуск корабля к Марсу
«Роскосмос» и Европейское космическое агентство (ЕКА) из-за эпидемии нового коронавируса отложили на два года запуск космического аппарата, который должен был искать жизнь на Марсе и изучить вопрос существования воды на планете.
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 9 Pro Max на замену Redmi Note 8
Работает Redmi Note 9 Pro Max на базе процессора Qualcomm Snapdragon 720, оснащен от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ памяти постоянной стандарта UFS 2.1.
Финансы
Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке
Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
Музыка
Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения
Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
Финансы
Курс доллара превысил 73 рубля впервые с 2016 года
Москва, 11 марта 2020, 22:13 — REGNUM Курс доллара на торгах вечером 11 марта поднимался выше 73 рублей впервые с марта 2016 года.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Политика
Песков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Кино
Вин Дизель заявил, что фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную
Энергетика
Нефть подешевела на 4% после запрета на въезд в США для европейцев
Цены на нефть падают на 4%, азиатские рынки акций снижаются на 4-5% в четверг после того, как президент США Дональд Трамп закрыл на 30 дней въезд в страну для граждан входящих в Шенгенскую зону стран из-за распространения коронавируса.
Хоккей
Матчи плей-офф КХЛ между «Динамо» и «Спартаком» пройдут без зрителей
Шестой матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими клубами "Динамо" и "Спартак" пройдет без зрителей, сообщает Sport24.
Политика
Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы
Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Энергетика
Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну
Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
Футбол
Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса
Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса, сообщается на сайте радиостанции La Cadena SER.
Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе
Козак выразил надежду, что на следующем заседании контактной группы будет принято окончательное решение по механизму диалога сторон конфликта, по его урегулированию.
Происшествия
В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
Политика
В Казахстане из-за коронавируса отменили парад в честь 75-летия Победы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился отменить мероприятия, посвященные празднованию Наурыза (у восточных тюркских народов наступление Нового года по солнечному календарю) и военный парад в столице, посвященный 75-летию Победы.
Технологии
Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей
До сих пор требование об идентификации пользователей с помощью номера мобильного телефона в России действовало только для мессенджеров.