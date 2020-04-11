Общество
РИА НовостиРогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Читать в источнике
Оценить230
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские космические запуски подешевеют на 30% в ответ на демпинг Илона Маска
Комсомольская правдавчера в 10:59
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Происшествия
В Волгоградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом
Среди 5 новых больных коронавирусом в Волгоградской области четверо вернулись в регион из Москвы, всего в регионе выявлены 33 случая инфекции, сообщает в субботу своем Telegram-канале областной оперштаб.
РИА Новости 08:54
Общество
Назван регион Подмосковья с наибольшим числом зараженных коронавирусом
Подмосковные Люберцы лидируют по количеству инфицированных COVID-19, на сегодняшний день там 92 заболевших человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РИА Новости 10:59
Происшествия
В Ульяновской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом
В субботу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что за последние сутки в России подтверждено 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, в том числе 22 – в Ульяновской области.
РИА Новости 07:39
Общество
Иммунолог назвал альтернативу маскам против коронавируса
Доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, насколько пластиковые маски действенны на самом деле.
ТК Звезда 10:59
Происшествия
В Крыму четверо детей получили ожоги, играя с канистрой с бензином
Четверо детей в Крыму получили ожоги различной степени тяжести после того, как подожгли канистру с бензином, трое из них госпитализированы, у одного из них ожоги 34% тела, сообщил в субботу министр здравоохранения Игорь Чемоданов.
ТАСС 08:43
Игры
Геймплейный ролик PS4 Final Fantasy VII Remake записали на ПК
На официальном сайте компании Sony был опубликован новый геймплейный видеоролик PlayStation 4. На кадрах пользователи Всемирной паутины увидели подпись "Gameplay captured on PC", что может свидетельствовать о работе над ПК-портом Final Fantasy VII Remake.
Актуальные Новости вчера в 17:01
Происшествия
Первый пациент с коронавирусом скончался в Смоленске
В Смоленске зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
News.ru 08:42
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
Оперштаб назвал причину пробки возле клиники ФМБА в Химках
RT на русском 10:30
Здоровье
Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне.
News.ru 08:42
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
В Оренбуржье продлён режим самоизоляции
Оренбург, 11 апреля 2020, 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля.
REGNUM 09:05
Общество
Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье
Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM вчера в 14:13
Общество
В Кремле допустили перенос парада Победы
Газета.Ru 11:24
Политика
Песков ожидает жёсткую ситуацию в мировой экономике после пандемии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после того, как пандемия коронавируса COVID-19 завершится, ситуация в мировой экономике будет достаточно жёсткой.
RT на русском 11:04
Происшествия
Муфтий Ингушетии скончался в больнице
Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, первичный тест на коронавирус показал наличие у него инфекции.
RT на русском 10:18
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия вчера в 20:59
Политика
Зеленский посетил участок разведения сил в Донбассе
RT на русском 09:30
Энергетика
Источник рассказал о договоренностях ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Договоренности ОПЕК+ о новом сокращении добычи нефти принципиально достигнуты между всеми 23 его участниками, рассказал РИА Новости источник в одной из делегаций альянса.
РИА Новости 08:17
Наука
Учёные рассказали, как коронавирус атакует клетки крови человека
Ученые рассказали, в каких случаях коронавирус может атаковать клетки человеческой крови.
ToDay News Ufa 11:13
Общество
На всех въездах в Москву дежурят полицейские
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
Происшествия
На карантине в Петербурге находится почти восемь тысяч человек
Санкт-Петербург, 10 апреля 2020, 10:30 — REGNUM На карантине по коронавирусу в Санкт-Петербурге, по данным на утро 10 апреля, находится 7958 человек: 6312 человек — на самоизоляции дома, 57 человек — в обсерваторе на базе пансионата «Заря».
REGNUM вчера в 03:30
Авто
Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня вчера в 02:22
Здоровье
ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить ограничительные меры
Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия.
REGNUM 08:58
Общество
В Турции люди из-за комендантского часа дерутся за хлеб
Введение властями Турции комендантского часа вследствие угрозы распространения коронавирусной инфекции спровоцировало в стране массовые беспорядки.
ToDay News Ufa 10:39
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Общество
Собянин: ежедневно в Москве проводят 18 тысяч тестов на коронавирус
По словам градоначальника, ежедневно в Москве выполняют порядка 18 тысяч тестов на выявление данной инфекции.
Московский Комсомолец 08:18
Общество
Стало известно, сколько стоит лечение больного коронавирусом в Китае
На лечение одного человека, зараженного коронавирусом, в Китае тратится около 21,5 тысячи юаней - это почти 225 тысяч рублей.
Pravda.Ru 09:41
Общество
В Свердловской области готовятся к судам по короновирусу
Оперштаб сообщил о первых протоколах о нарушении особого режима В Свердловской области оформлены первые 5 протоколов в отношении жителей и юридических лиц по нарушениям условий особого режима, введенного в регионе.
Правда УрФО 07:38