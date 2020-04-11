Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Происшествия В Волгоградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом Среди 5 новых больных коронавирусом в Волгоградской области четверо вернулись в регион из Москвы, всего в регионе выявлены 33 случая инфекции, сообщает в субботу своем Telegram-канале областной оперштаб. 12

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Происшествия В Ульяновской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом В субботу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что за последние сутки в России подтверждено 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах, в том числе 22 – в Ульяновской области.

Происшествия В Крыму четверо детей получили ожоги, играя с канистрой с бензином Четверо детей в Крыму получили ожоги различной степени тяжести после того, как подожгли канистру с бензином, трое из них госпитализированы, у одного из них ожоги 34% тела, сообщил в субботу министр здравоохранения Игорь Чемоданов. 6

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