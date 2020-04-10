Общество
Lenta.ruРогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге
Гендиректор компании подчеркнул, что предложенный порядок ценообразования — это ответ на демпинг со стороны американских компаний. «Если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около 60 млн долларов, то НАСА платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше», — добавил он.
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с чего всё началось
«Роскосмос» снизит цены на пусковые услуги более чем на 30%, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на совещании под председательством президента Владимира Путина.РБКвчера в 10:50
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Российские космические запуски подешевеют на 30% в ответ на демпинг Илона Маска
Комсомольская правдавчера в 10:59
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Авто
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине года
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Кремль надеется, что США удастся переломить ситуацию с коронавирусом
Россия сочувствует США и надеется, что им удастся переломить ситуацию с коронавирусом.
ФАН 06:58
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Армия и оружие
Террористы ИГ объяснили, почему не боятся заразиться коронавирусом
Как заявляют рядовые террористы, они готовы продолжать борьбу и не боятся заразиться коронавирусом.
Московский Комсомолец 04:57
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
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Губернатор Кузбасса продлил режим самоизоляции до 19 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса продлится в Кузбассе до 19 апреля, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении к жителям региона.
РИА Новости 07:15
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Футбол
РФС заверил УЕФА в готовности Петербурга принять игры Евро-2020
Российский футбольный союз уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций о готовности Санкт-Петербурга принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.
Вести.Ru 06:47
Общество
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Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Общество
В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве
Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:23
Транспорт
Столичные власти решили частично ограничить въезд в Москву
Как сообщала Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на источник, близкий к МВД, этой ночью на каждый въезд в город планировалось поставить по две машины ДПС.
Эхо Москвы 00:43
Общество
В Москве 40 поликлиник перепрофилируют для диагностики коронавируса
В Москве 40 городских поликлиник перепрофилируют в амбулаторные центры диагностики коронавируса, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:04
Общество
YouTube удалил интервью главврача больницы в Коммунарке
YouTube удалил интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому.
Lenta.ru 07:22
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
Происшествия
Еще трое больных с коронавирусом появились в Приморье
В Приморском крае коронавирус лабораторно подтвердился у трех человек. COVID-19 заразились мужчина и две женщины.
EastRussia 05:56
Шоу-бизнес
Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы
В марте прошлого года Юлиан и Анастасия устроили пышную свадьбу.
StarHit.ru вчера в 12:41
Общество
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
В начале апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с распространением коронавируса.
BFM.ru 07:21
Здоровье
Минздрав порекомендовал соль для профилактики коронавируса
Минздрав России в рекомендациях по борьбе с коронавирусом назвал соль средством профилактики от новой инфекции.
Газета.Ru 09 апреля в 14:14
Экономика
Bloomberg подсчитало убытки мировой экономики от коронавируса
Эксперты считают, что ущерб от коронавируса для мировой экономики превысит 5 трлн долларов в течение двух лет.
BFM.ru 09 апреля в 01:26
Происшествия
Число выявленных заболевших COVID-19 в Красноярском крае выросло до 60
Красноярск, 11 апреля 2020, 11:39 — REGNUM В Красноярском крае за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 21 человека.
REGNUM 04:39
Общество
В Москве еще 149 человек вылечились после коронавируса
Число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в Москве увеличилось за последние сутки до 499 человек.
ТАСС 03:47
Религия
В РПЦ рассказали, как быть с освящением куличей на Пасху
В Русской православной церкви рассказали, как быть с освящением куличей на Пасху в этот раз, когда верующим рекомендовано не посещать храмы во избежание заражения.
Интерфакс вчера в 13:34
Здоровье
Восемь новых случаев заражения CoViD-19 выявили в Алтайском крае
За минувшие сутки на территории Алтайского края было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Life.ru 01:36
Общество
В двух населенных пунктах Удмуртии введен карантин
Александр Бречалов сообщил о введении режима карантина в селе Малая Пурга и деревне Баграш Бигра из-за опасности распространения коронавируса.
Моя Удмуртия 06:12
Происшествия
В Карелии двух сотрудников УФСИН обвиняют в превышении полномочий
РИА Новости вчера в 20:26
Наука
Амазонию назвали одним из древнейших очагов земледелия
Находка ученых свидетельствует о том, что Амазония также является одним из древнейших очагов земледелия и входит в список регионов, где одомашнивание культур началось по окончании последнего ледникового периода.
Дилетант вчера в 09:37
Гаджеты
Hisense выпустит смартфон с цветным экраном на электронных чернилах
В начале года бренд Hisense представил первый в мире смартфон, оснащенный цветным дисплеем на электронных чернилах.
Anonsens вчера в 11:22
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00