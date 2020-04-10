с чего всё началось

Гендиректор компании подчеркнул, что предложенный порядок ценообразования — это ответ на демпинг со стороны американских компаний. «Если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около 60 млн долларов, то НАСА платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше», — добавил он.

Рогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге

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