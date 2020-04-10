Общество

Lenta.ruLenta.ruРогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге

Гендиректор компании подчеркнул, что предложенный порядок ценообразования — это ответ на демпинг со стороны американских компаний. «Если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около 60 млн долларов, то НАСА платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше», — добавил он.
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с чего всё началось
«Роскосмос» снизит цены на пусковые услуги более чем на 30%, заявил
 глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на совещании под председательством президента Владимира Путина.
РБКвчера в 10:50

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Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

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РБКвчера в 10:50
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Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине года

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Умер политолог Александр Некрасов

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В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
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Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
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Футбол

РФС заверил УЕФА в готовности Петербурга принять игры Евро-2020

Российский футбольный союз уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций о готовности Санкт-Петербурга принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.
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Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
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Общество

В мэрии назвали причины ужесточения ограничений в Москве

Решение об ужесточении ограничительных мер в Москве было принято в связи с нарушением местными жителями режима самоизоляции, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Транспорт

Столичные власти решили частично ограничить въезд в Москву

Как сообщала Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на источник, близкий к МВД, этой ночью на каждый въезд в город планировалось поставить по две машины ДПС.
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Общество

В Москве 40 поликлиник перепрофилируют для диагностики коронавируса

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YouTube удалил интервью главврача больницы в Коммунарке

YouTube удалил интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко журналисту Антону Красовскому.
Lenta.ru 07:22
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Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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В марте прошлого года Юлиан и Анастасия устроили пышную свадьбу.
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Минздрав порекомендовал соль для профилактики коронавируса

Минздрав России в рекомендациях по борьбе с коронавирусом назвал соль средством профилактики от новой инфекции.
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Число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в Москве увеличилось за последние сутки до 499 человек.
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Находка ученых свидетельствует о том, что Амазония также является одним из древнейших очагов земледелия и входит в список регионов, где одомашнивание культур началось по окончании последнего ледникового периода.
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Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер. Сооснователь компании PayPal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla; также был членом совета директоров компании SolarCity, основанной его двоюродными братьями, до её слияния с Tesla.
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Российский политик. Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
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