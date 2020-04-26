Политика

RT на русскомRT на русскомРогозин объяснил, почему не может объединиться с Маском

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не хочет объединять усилия российской госкорпорации с деятельностью американской компании SpaceX Илона Маска, потому что тот работает на Минобороны США, а разворачиваемая им спутниковая группировка связи Starlink будет использоваться в военных целях.
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с чего всё началось
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в Twitter
, что не будет объединять усилия с компанией SpaceX, потому что ее глава Илон Маск работает на министерство обороны США.
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