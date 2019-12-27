Политика
Газета.RuРогозин объяснил сокращение плана космических пусков в 2019 году
Другая причина сокращения числа пусков, пояснил Рогозин, - сдвиг запусков ряда космических аппаратов в интересах Минобороны.
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Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Происшествия
В России школьница умерла после сдачи норм ГТО в бассейне
В подмосковном Воскресенске 17-летняя школьница умерла в местном дворце водного спорта «Дельфин», где она сдавала нормы ГТО (физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне») в бассейне.
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Культура
Элтон Джон, Роджер Тейлор и другие получили почетные британские ордена
Британский музыкант сэр Элтон Джон удостоен Ордена Кавалеров Почета за выдающиеся достижения в музыке.
Происшествия
Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
Главк МВД по Саратовской области опубликовал кадры с персонального видеорегистратора полицейского Михаила Гадеева, погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников.
Гаджеты
Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли
Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
Экономика
Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
Политика
На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым
Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Общество
Представлен демографический прогноз России на 16 лет
Численность населения в России к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек.
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Каролину»
Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счет гол и две результативные передачи, став героем поединка.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев обвинили в убийствах московских бизнесменов
Экс-сотрудники ФСБ и бывший руководитель одной из таможенных компаний обвиняются в убийствах двух московских предпринимателей и водителя в 2008 и 2012 годах.
Общество
В Одессе освободили из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме
Приморский районный суд Одессы принял решение отпустить из-под стражи 11 человек, которых подозревают в совершении террористических актов.
Футбол
Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»
По информации источника, футболист уже проходит медобследование в Казани.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
Спорт
МОК допустил пересмотр дел оправданных российских спортсменов
Дела российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Олимпиадой-2018, могут быть возобновлены.
Экономика
Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года
Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
Музыка
Новый клип группы «Кино» на песню «Троллейбус» был выложен в Сеть
Новый музыкальный клип на песню «Троллейбус» был опубликован участниками группы «Кино» на их официальном YouTube-канале.
Музыка
Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Армия и оружие
Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
Американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла контракт от военно-воздушных сил США стоимостью 768 миллионов долларов на производство ракет "воздух-воздух" для США и 22 их союзников, сообщил Пентагон в пятницу.