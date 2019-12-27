Политика

Газета.RuГазета.RuРогозин объяснил сокращение плана космических пусков в 2019 году

Другая причина сокращения числа пусков, пояснил Рогозин, - сдвиг запусков ряда космических аппаратов в интересах Минобороны.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Рогозин объяснил недовыполнение плана запусков в 2019 году неготовностью ряда спутников

ТАСС10:13

Рогозин объяснил сокращение плана космических пусков в 2019 году

Газета.Ru10:05

Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков

РБК13:17

Рогозин объяснил недовыполнение плана запусков неготовностью ряда спутников

Говорит Москва12:00

Рогозин объяснил невыполненные планы «Роскосмоса»

Lenta.ru14:31

Рогозин рассказал, кто виноват в уменьшении количества пусков вдвое

Красная весна14:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей

Известия 16:00
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 17:19
Происшествия

В России школьница умерла после сдачи норм ГТО в бассейне

В подмосковном Воскресенске 17-летняя школьница умерла в местном дворце водного спорта «Дельфин», где она сдавала нормы ГТО (физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне») в бассейне.
Lenta.ru 03:51
Политика

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости 15:47
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru 11:37
Культура

Элтон Джон, Роджер Тейлор и другие получили почетные британские ордена

Британский музыкант сэр Элтон Джон удостоен Ордена Кавалеров Почета за выдающиеся достижения в музыке.
Известия 21:34
Происшествия

Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью

Главк МВД по Саратовской области опубликовал кадры с персонального видеорегистратора полицейского Михаила Гадеева, погибшего от огнестрельного ранения при задержании злоумышленников.
РИА Новости 20:37
Гаджеты

Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли

Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
3DNews 09:19
Происшествия

В Уругвае изъяли партию кокаина на сумму свыше 1 миллиарда долларов

Вести.Ru 21:56
Экономика

Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет

В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
РБК 01:00
Политика

На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым

Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
Pravda.Ru 08:40
Общество

Представлен демографический прогноз России на 16 лет

Численность населения в России к началу 2036 года уменьшится до 142,993 миллиона человек.
Lenta.ru вчера в 19:09
Общество

Расторгуев назвал чушью слухи о долгах Пенсионному фонду

Известия 22:04
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Омске

РБК 22:47
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Каролину»

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счет гол и две результативные передачи, став героем поединка.
Газета.Ru 22:23
Происшествия

Двух бывших спецназовцев обвинили в убийствах московских бизнесменов

Экс-сотрудники ФСБ и бывший руководитель одной из таможенных компаний обвиняются в убийствах двух московских предпринимателей и водителя в 2008 и 2012 годах.
Газета.Ru 11:20
Общество

В Одессе освободили из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме

Приморский районный суд Одессы принял решение отпустить из-под стражи 11 человек, которых подозревают в совершении террористических актов.
News.ru 15:46
Футбол

Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»

По информации источника, футболист уже проходит медобследование в Казани.
Kazanfirst.ru 08:25
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
РИА Новости 04:58
Спорт

МОК допустил пересмотр дел оправданных российских спортсменов

Дела российских спортсменов, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Олимпиадой-2018, могут быть возобновлены.
Телеканал 360° 15:20
Происшествия

После крушения вертолёта на Гавайях найдены тела шести погибших

REGNUM 22:32
Экономика

Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года

Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.
Коммерсантъ 11:53
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
РИА Новости 16:13
Происшествия

В Казахстане назвали причину крушения самолета под Алма-Атой

Росбалт 03:15
Музыка

Новый клип группы «Кино» на песню «Троллейбус» был выложен в Сеть

Новый музыкальный клип на песню «Троллейбус» был опубликован участниками группы «Кино» на их официальном YouTube-канале.
iReactor 14:20
Музыка

Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru 19:03
Происшествия

Житель Анапы расстрелял соседей из-за громкой музыки

РБК 20:31
Политика

США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Российская газета 13:51
Политика

Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях

Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
RT на русском 01:21
Армия и оружие

Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет

Американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла контракт от военно-воздушных сил США стоимостью 768 миллионов долларов на производство ракет "воздух-воздух" для США и 22 их союзников, сообщил Пентагон в пятницу.
РИА Новости 21:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Рогозин
Российский политик
Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. 6 декабря 2018 назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное