Другая причина сокращения числа пусков, пояснил Рогозин, - сдвиг запусков ряда космических аппаратов в интересах Минобороны.

Рогозин объяснил сокращение плана космических пусков в 2019 году

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